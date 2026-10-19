Falso robo de un bebé en plaza Italia: Seguridad reclamará los costos del operativo

El Ministerio de Seguridad de Mendoza inició actuaciones para recuperar los costos del operativo policial que se desplegó tras la viralización de un supuesto robo de un recién nacido en Plaza Italia. La investigación confirmó que el hecho nunca ocurrió y que la foto difundida pertenecía a una cuenta de Instagram ajena al caso.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza inició actuaciones administrativas para determinar cuánto costó el despliegue policial que se realizó tras la difusión de una falsa denuncia sobre la supuesta sustracción de un recién nacido en Plaza Italia. La investigación confirmó que el hecho nunca ocurrió y que la foto utilizada para difundir la búsqueda había sido tomada de una cuenta de Instagram ajena al caso.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza inició acciones para reclamar el reintegro de los costos del operativo policial que se desplegó tras la viralización de una historia falsa sobre el supuesto robo de un bebé en Plaza Italia, en Ciudad.

El episodio comenzó el sábado 17 de octubre, cuando empezó a circular en redes sociales un pedido de ayuda para localizar a un recién nacido que, según la publicación, había sido sustraído de su coche mientras su madre auxiliaba a otra mujer.

Ante la gravedad de la información, personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza inició las averiguaciones correspondientes. En una primera instancia, los investigadores constataron que no existía ningún llamado al 911 ni se había presentado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

La única alerta sobre el supuesto robo provenía de publicaciones difundidas en redes sociales.

Confirmaron que el robo del bebé nunca ocurrió

A partir de las tareas investigativas, la Policía logró establecer que el episodio era completamente falso. Según informó el Ministerio, el supuesto bebé no existía y la fotografía utilizada para difundir la búsqueda había sido extraída de una cuenta de Instagram ajena a la situación.

La circulación de la historia generó alarma pública y obligó a movilizar recursos policiales y judiciales durante varias horas para investigar un delito que nunca había ocurrido.

Frente a esta situación, la cartera de Seguridad inició actuaciones administrativas para evaluar el costo del despliegue y determinar las responsabilidades correspondientes. El objetivo es avanzar en el recupero de los gastos por las vías legales pertinentes.

Seguridad advirtió sobre el uso de recursos públicos

Desde el Ministerio señalaron que los recursos destinados a la seguridad pertenecen a todos los mendocinos y que su utilización injustificada puede afectar la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

En ese sentido, remarcaron que cada efectivo y cada hora destinados a investigar una falsa denuncia son recursos que dejan de estar disponibles para atender situaciones que sí comprometen la vida o la integridad de las personas.

La cartera también sostuvo que la Policía de Mendoza debe actuar ante cualquier alerta que pueda representar un riesgo para la población, pero advirtió que la utilización injustificada de los recursos públicos debe tener consecuencias.

Por eso, buscarán determinar el costo del operativo y avanzar con el reclamo de reintegro correspondiente.