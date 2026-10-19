“La forma de seguir adelante es confiando en Dios”: su hijo Alan falleció atropellado y ahora otro está internado tras el choque en el centro

Andrés Vilouta, padre de Alan, quien murió en un accidente vial, atraviesa otra dramática situación familiar: uno de sus hijos sobrevivió a un choque en el centro de Mendoza en el que falleció un joven de 21 años. Desde el Hospital Central, contó cómo se encuentra el joven y habló de la fe que lo sostiene frente a tanto dolor.

Andrés Vilouta, padre de Alan Vilouta, el joven que murió en un accidente vial, atraviesa nuevamente horas de angustia: otro de sus hijos viajaba como acompañante en el Chevrolet Corsa que chocó en el centro de Mendoza y cuyo conductor, de 21 años, falleció en el lugar.

El hombre contó que el joven está internado en el Hospital Central, golpeado y a la espera de nuevos estudios médicos, y habló de la fe con la que intenta afrontar otra situación dolorosa para su familia.

Cómo está el hijo de Andrés Vilouta tras el accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este lunes. El hijo de Andrés Vilouta, de 23 años, viajaba como acompañante en un Chevrolet Corsa que terminó chocando en calle San Juan, después de pasar Don Bosco, en las inmediaciones de Alem.

En diálogo con El 9 Televida, desde la puerta del Hospital Central, Andrés contó que su hijo estaba estable y que los médicos tenían previsto realizarle una tomografía computada para evaluar las lesiones.

“Está estable, le van a hacer una tomografía computada. Está todo golpeado, tiene bastante la cara sangrando, pero habla y pregunta por su amigo”, relató.

El joven viajaba con un amigo, quien conducía el vehículo y falleció en el lugar del impacto. Según explicó su padre, todavía no le habían contado lo ocurrido con el conductor porque querían evitarle un sufrimiento adicional mientras recibía atención médica.

“Es su amigo de todos los días”, expresó Andrés, conmovido por la situación.

El relato de Andrés Vilouta tras enterarse del choque

Andrés contó que se encontraba realizando una changa cuando recibió el llamado que le avisó que su hijo había sufrido un accidente. En ese momento, se dirigió rápidamente hacia el lugar del siniestro y luego al Hospital Central.

“Me vine a mil. Me dijeron que el Ema tenía un accidente, que estaba en Alem y San Juan”, recordó sobre los primeros momentos, marcados por la desesperación y la incertidumbre.

El hombre explicó que llegó a la zona del choque, pero no pudo acercarse demasiado al vehículo. Después se trasladó al hospital, donde permaneció desde las primeras horas de la mañana hasta que los médicos le permitieron ingresar brevemente para ver a su hijo.

“Entré y lo vi. Me hablaba, pero lloraba. Me dejaron tres minutos”, contó.

La difícil historia familiar y la fe como sostén

La situación tiene un peso especial para la familia Vilouta. Andrés ya había atravesado la pérdida de su hijo Alan, quien murió en un accidente vial. Ahora, otro de sus hijos resultó herido en un choque en el que falleció un joven de 21 años.

A esa angustia se suma que, según contó el propio Andrés, la semana anterior otro de sus hijos había protagonizado un accidente con una camioneta que terminó dada vuelta.

Consultado sobre cómo encuentra fuerzas para afrontar tantas situaciones difíciles, el hombre habló de sus problemas económicos y de la fe que lo sostiene.

“Estoy sin laburo, viviendo con lo justo, de changa en changa. Y por ahí la gente puede ser buena o mala, pero todos los días le doy gracias a Dios”, expresó.

Andrés relató que la noche anterior había rezado por sus hijos y le había pedido a Dios que los protegiera.

“Es la única forma de seguir adelante, hermano: confiando en Dios. De pie ante todo y de rodillas solamente ante Dios”, afirmó.

Y agregó: “Es la fuerza y el motor de todos los días. Nada más”.

Cómo fue el accidente fatal en el centro de Mendoza

De acuerdo con la información difundida durante la cobertura de El 9 Televida, el recorrido previo al choque comenzó en la intersección de Fragata Moyano y San Martín, donde el Chevrolet Corsa habría cometido una infracción al realizar una maniobra en U.

Luego, el vehículo continuó por San Martín hacia el norte y tomó por Morón hasta llegar a San Juan. En ese sector, personal de Preventores que circulaba junto a un efectivo policial intentó identificar al conductor y al acompañante.

Según el relato periodístico, cuando les solicitaron que detuvieran la marcha, el vehículo aceleró y escapó. El móvil de Preventores intentó seguirlo, pero el Corsa tomó distancia y terminó despistándose y chocando en calle San Juan, pasando Don Bosco, en las inmediaciones de Alem.

El impacto provocó la muerte del conductor, de 21 años, mientras que el acompañante, de 23, fue trasladado al Hospital Central.

Las circunstancias del siniestro y los momentos previos al choque eran materia de investigación. Entre los datos que todavía debían confirmarse se encontraba la velocidad a la que circulaba el automóvil antes del impacto.