Alerta: advierten que es falsa la cadena que difunde el secuestro de un bebé

Una cadena que comenzó a circular con fuerza en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea encendió las alarmas en Mendoza durante las últimas horas. El mensaje aseguraba que un bebé había sido secuestrado en la Ciudad de Mendoza e instaba a compartir la información para ayudar a localizarlo. Sin embargo, distintas averiguaciones permitieron determinar que se trata de una publicación falsa.

La difusión masiva del contenido generó preocupación entre los mendocinos debido a la sensibilidad del tema y a la velocidad con la que se propagó en distintos grupos. Muchas personas replicaron el mensaje con la intención de colaborar, aunque sin confirmar previamente el origen de la información ni la existencia de una denuncia formal vinculada al supuesto hecho.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no existen reportes oficiales que den cuenta de una investigación por el presunto secuestro del bebé mencionado en la cadena viral. Tampoco se identificaron comunicados emitidos por organismos de seguridad o justicia que respalden los datos compartidos en la publicación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las fake news y el riesgo que implica la circulación de contenido sin verificar. En los últimos años, las autoridades han advertido en reiteradas oportunidades sobre la importancia de corroborar la autenticidad de publicaciones relacionadas con personas desaparecidas, delitos o emergencias antes de compartirlas.

Especialistas en comunicación digital señalan que este tipo de mensajes suelen apelar a la sensibilidad de la audiencia para lograr una rápida viralización. En muchos casos incluyen fotografías, nombres o relatos dramáticos que generan una reacción inmediata en quienes los reciben, lo que favorece su expansión en cuestión de minutos.

Además de generar alarma social, la difusión de información falsa puede afectar a personas inocentes, provocar confusión y dificultar la identificación de casos reales que requieren la intervención de las autoridades. Por ese motivo, recomiendan acudir siempre a canales oficiales o medios confiables para verificar la información antes de replicarla.

Las autoridades recuerdan que, ante situaciones vinculadas con menores de edad, desapariciones o presuntos delitos, las comunicaciones oficiales suelen difundirse a través de organismos de seguridad, fiscalías competentes y entidades dedicadas a la búsqueda de personas. Si un hecho de semejante gravedad ocurriera, sería informado por los canales correspondientes y acompañado por actuaciones formales.

En un contexto donde las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información para miles de personas, la responsabilidad individual al compartir contenido resulta fundamental. Verificar datos, revisar la procedencia de los mensajes