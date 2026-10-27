Ingreso al Poder Judicial de Mendoza: cómo descargar los enlaces para rendir el primer examen y qué evaluarán

La evaluación virtual será el jueves 29 de octubre a las 14 y tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Los aspirantes deberán ingresar antes al sitio oficial del Poder Judicial, guardar los enlaces del video y del formulario, y responder 20 preguntas en 15 minutos.

Los aspirantes que participan del concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza deberán rendir el primer examen virtual este jueves 29 de octubre. Para realizar la evaluación, tendrán que ingresar al sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia, acceder a los avisos del concurso y guardar los enlaces correspondientes al video y al cuestionario. Además, ya se encuentra disponible el material de estudio para la última instancia que será presencial.

La prueba comenzará a las 14, será obligatoria y eliminatoria, y evaluará la comprensión de un material audiovisual de 32 minutos. Quienes aprueben podrán avanzar a la segunda evaluación virtual, prevista para el 6 de noviembre.

Cómo descargar y guardar los enlaces para rendir el examen del Poder Judicial

Los inscriptos ya pueden acceder a los vínculos que utilizarán durante la primera evaluación. Para encontrarlos, deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza. Seleccionar el botón “Acceder”. Hacer clic en “Ver Avisos”. Iniciar sesión con Mi Argentina, utilizando el mismo procedimiento que emplearon durante la inscripción al concurso. Buscar los dos enlaces disponibles: uno dirige al video de YouTube y el otro al formulario de Google Forms. Guardar ambos enlaces con anticipación, por ejemplo, enviándolos a su propio mail o descargándolos en un archivo PDF.

La recomendación de la Suprema Corte es conservar los dos vínculos para poder ingresar directamente el día del examen, sin necesidad de volver a iniciar sesión en el portal del Poder Judicial.

Desde el Poder Judicial aclararon que los enlaces a los formularios de evaluación de cada jornada son personales. Es decir que no se pueden compartir, ni usar cualquier otro enlace que no sea el que te asignaron. Además, expresaron que realizar esta maniobra puede invalidar la evaluación.

Cómo será el primer examen virtual para entrar al Poder Judicial de Mendoza

La evaluación se realizará el jueves 29 de octubre y tendrá horarios y plazos definidos. Los aspirantes deberán respetar cada instancia para completar el procedimiento.

14: se habilitará el enlace para acceder al video de YouTube.

se habilitará el enlace para acceder al video de YouTube. 14 a 14:40: estará disponible el material audiovisual, que tiene una duración de 32 minutos.

estará disponible el material audiovisual, que tiene una duración de 32 minutos. 14:40: se habilitará el formulario con las preguntas.

se habilitará el formulario con las preguntas. 14:40 a 14:55: los participantes tendrán 15 minutos para responder y enviar el cuestionario.

Una vez transcurridos los primeros 40 minutos, el video dejará de estar disponible. Por eso, es importante ingresar puntualmente y comenzar a reproducir el material sin demoras.

El cuestionario estará compuesto por 20 preguntas de opción múltiple, relacionadas exclusivamente con la información presentada en el video. Según aclaró el tribunal, no será necesario estudiar bibliografía ni otros materiales adicionales.

Para aprobar será necesario contestar bien al menos 15 de las 20 preguntas. Desde el organismo señalaron que es necesario contar con al menos el 75% de las preguntas contestadas correctamente para pasar a la segunda instancia.

Qué conocimientos y habilidades se evaluarán

El examen no estará orientado únicamente a comprobar cuánto recuerdan los aspirantes, sino también a observar capacidades que pueden resultar relevantes para el trabajo judicial.

Entre las competencias que se tendrán en cuenta se encuentran:

Atención sostenida y concentración.

Comprensión del lenguaje jurídico.

Análisis y procesamiento de información.

Memoria operativa y retención de datos relevantes.

Administración del tiempo.

Comprensión y seguimiento de instrucciones.

Competencias digitales básicas.

Integridad académica y ética.

Según explicó la Suprema Corte, la modalidad busca identificar habilidades vinculadas con el desempeño responsable de las funciones dentro del Poder Judicial.

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Poder Judicial de Mendoza: cuándo se conocerán los resultados del primer examen

Después de enviar el formulario, cada participante recibirá por correo electrónico una copia de las respuestas que seleccionó.

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la evaluación, el Poder Judicial publicará las preguntas con sus respuestas correctas y la nómina de aspirantes que hayan aprobado y estén habilitados para avanzar a la siguiente instancia.

Cuándo será el segundo examen de ingreso al Poder Judicial

La segunda evaluación virtual está prevista para el viernes 6 de noviembre y también será obligatoria y eliminatoria.

Quienes superen las dos pruebas podrán avanzar a la siguiente etapa del concurso, que consistirá en un examen de comprensión lectora. La fecha, el horario y el lugar de esa instancia se determinarán de acuerdo con la cantidad de personas que hayan aprobado las evaluaciones virtuales.