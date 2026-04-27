“Esto se pudo haber evitado”: dolor y reclamo tras la muerte del niño por presunto maltrato infantil

Tras más de dos semanas de internación en el Hospital Notti, la muerte del bebé generó un fuerte reclamo: denuncian que hubo advertencias previas, fallas en la intervención de organismos y exigen Justicia.

La muerte de Mateo, el bebé de un año y nueve meses que permanecía internado desde hacía más de dos semanas en el Hospital Notti, generó un fuerte reclamo por justicia. Familiares y allegados del padre apuntan contra la madre del menor, a quien acusan de no haber advertido o no haber actuado frente a los signos de presunto maltrato.

El niño falleció el viernes luego de permanecer en estado delicado. Desde entonces, el entorno paterno insiste en que se investigue a la madre por una posible omisión de cuidado, al considerar que las lesiones que presentaba el menor no podrían haber pasado desapercibidas.

“¿Cómo una mamá no se va a dar cuenta de lo que le está pasando a su hijo?”, cuestionó una mujer durante una manifestación. Además, remarcó que el padre, quien no convivía con los niños, habría detectado situaciones de violencia meses atrás y realizado las denuncias correspondientes ante distintos organismos.

Según relataron, el hombre advirtió golpes y episodios que lo llevaron a intervenir y dar aviso a instituciones, aunque aseguran que no hubo respuestas eficaces. “Hubo más de una exposición y en más de una entidad”, señalaron.

Desde que Mateo y su hermano ingresaron al hospital, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento para la madre. Durante ese tiempo, el padre quedó a cargo del cuidado del otro niño, Alejo, quien continúa bajo seguimiento.

Sin embargo, el conflicto creció en las últimas horas: familiares denunciaron que organismos provinciales evalúan separar al menor de su padre de manera preventiva, en el marco de intervenciones administrativas. Desde el entorno consideran que el niño debe permanecer con su progenitor.

“Está contenido, cuidado por su papá. No tiene lesiones físicas como las que tuvo Mateo, pero sí presenta conductas que llaman la atención para un bebé tan chico”, expresó la misma mujer, al describir algunas señales que observan en el niño.