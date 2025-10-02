¿Buscás empleo en Mendoza?: empresa incorpora personal de limpieza

Reconocida empresa del rubro de la limpieza abrió una vacante para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Cleanit, empresa dedicada a brindar servicios integrales de limpieza profesional, se ha posicionado en Mendoza por su compromiso con la calidad, la eficiencia y la confianza de sus clientes corporativos.
Con años de experiencia en el sector, la firma continúa creciendo y sumando personal para garantizar un servicio de excelencia en oficinas, industrias y comercios de la provincia.
En este marco, la compañía abrió una convocatoria laboral orientada a incorporar nuevas trabajadoras al área de limpieza de empresas.
Acerca del puesto
La vacante está destinada a mujeres con experiencia previa en limpieza de empresas.
El puesto es part time, en turno mañana.
¿Cuáles son los requisitos?
- Mujeres de entre 25 y 45 años.
- Experiencia comprobable en el rubro limpieza.
- Certificado de antecedentes penales (excluyente).
- Residir en Luján de Cuyo o cercanías.
- Disponibilidad para trabajar turno mañana (part time).
¿Cómo postular?
Las interesadas deben enviar su currículum vitae actualizado al correo electrónico:
rrhh.cleanit@gmail.com
(Asunto: Limpieza de Empresas)