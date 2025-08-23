Estacionamiento Medido Digital en Mendoza: las zonas que suman al sistema

La Ciudad avanza con la digitalización del estacionamiento incorporando nuevas áreas al sistema.

La Municipalidad de Mendoza continúa su apuesta por la digitalización y la movilidad inteligente: a partir del próximo lunes, el Estacionamiento Medido Digital llegará al Parque Cívico, replicando la modalidad que ya funciona con excelentes resultados en zonas como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo.

El sistema, que actualmente cuenta con más de 64.000 usuarios registrados, reemplazará al tradicional sistema de tarjetas en el perímetro del parque y mantendrá el horario vigente de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Más zonas con Estacionamiento Medido Digital

Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

De Norte a Sur: La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier)

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier) De Sur a Norte : Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina),

: Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina), Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina)

(desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina) De Oeste a Este : Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas), Peltier (entre Belgrano y La Pampa)

: Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas), Peltier (entre Belgrano y La Pampa) De Este a Oeste : Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano),

: Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano), Peltier (entre La Pampa y Belgrano)

(entre La Pampa y Belgrano) Conexión interna: Vélez Sarsfield / Obligado (en conexión interna entre Virgen del Carmen y Perú)

Los tarjeteros, que desempeñaban sus tareas en el parque, serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, para continuar con sus funciones habituales.

El Estacionamiento Medido Digital no solo facilita los pagos y el control del estacionamiento, sino que también ofrece beneficios adicionales: la comunicación en tiempo real entre controladores y conductores permite alertar sobre luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, reforzando la seguridad y la confianza de quienes utilizan el servicio.

Formas de pago del Estacionamiento Medido Digital: