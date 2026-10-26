Cráteres en la Ruta 7: las lluvias intensas empeoran los pozos y aumenta el riesgo de accidentes

El tramo entre Cochabamba y la destilería concentra los sectores más comprometidos. El equipo del Noticiero mostró la profundidad de los pozos y advirtió sobre las maniobras peligrosas que deben realizar quienes circulan por la zona.

Las intensas lluvias de los últimos días agravaron el deterioro de la Ruta Nacional 7 en Mendoza, donde los baches se convirtieron en un serio problema para quienes transitan por la zona. Los pozos, algunos de gran profundidad y con bordes filosos, dificultan la circulación y obligan a los conductores a extremar las precauciones para evitar daños en sus vehículos y posibles accidentes.

La situación más complicada se registra en el tramo comprendido entre calle Cochabamba y la destilería, donde una recorrida periodística permitió observar las dimensiones de las irregularidades sobre la calzada. También se advirtió sobre el deterioro del sector en el que empalman las rutas 40 y 7.

Durante el fin de semana, más de 20 vehículos sufrieron roturas de cubiertas y, en algunos casos, de llantas al pasar por estos pozos. Algunos automovilistas tuvieron daños en dos neumáticos, por lo que no pudieron resolver el inconveniente con la rueda de auxilio y debieron esperar una grúa.

Pozos cada vez más profundos por las lluvias

El periodista Kevin Armellini recorrió el sector para mostrar las condiciones del camino y describió cómo evolucionó el problema con las precipitaciones y el tránsito constante.

“Si bien empezaron siendo pozos chiquitos, con el tema de las tormentas y demás y el mismo movimiento vehicular que estamos viendo en este momento, se han ido agrandando poco a poco”, explicó durante el móvil televisivo.

En las imágenes se observaron baches de diferentes dimensiones, algunos ubicados en sectores donde resulta difícil anticipar su profundidad. Además, el agua acumulada puede ocultarlos y evitar que los automovilistas adviertan a tiempo el peligro.

Uno de los aspectos más preocupantes es que varios pozos presentan bordes filosos, capaces de dañar los neumáticos e incluso las llantas. En ese sentido, el cronista mostró uno de los sectores más deteriorados y advirtió sobre las consecuencias de pasar por encima de estas irregularidades.

Maniobras peligrosas y dificultades para circular

El estado de la calzada representa un riesgo adicional porque los conductores deben decidir, en pocos segundos, cómo atravesar los sectores afectados. Frenar bruscamente o intentar esquivar un pozo puede generar situaciones peligrosas, especialmente cuando hay vehículos circulando en sentido contrario.

“Si uno quiere hacer una maniobra, en el caso de esquivarlo, acuérdense que del otro lado del carril viene la mano contraria. Es decir que puede ser una situación totalmente peligrosa”, señaló Armellini.

En el tramo relevado, la velocidad máxima señalizada es de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, las condiciones del pavimento dificultan la circulación a ese ritmo, ya que los pozos pueden aparecer a pocos metros del vehículo y dejar escaso margen para reaccionar.

Las banquinas tampoco representan una alternativa necesariamente segura. Según explicó el periodista, las precipitaciones dejaron arenilla en algunos sectores, lo que puede afectar la eficacia del frenado. A esto se suma la menor visibilidad durante la noche, cuando resulta más difícil identificar los baches, sobre todo si están cubiertos de agua.

Reclamos por el mantenimiento de la ruta

Durante la cobertura también se planteó la preocupación de conductores y camioneros por la falta de condiciones adecuadas para circular. El deterioro no solo genera gastos imprevistos por reparaciones, sino que también obliga a disminuir la velocidad y aumenta las dificultades en momentos de tránsito intenso.

Otro de los inconvenientes es que las lluvias pueden retrasar los trabajos de reparación, debido a que ciertas tareas de bacheo requieren que la superficie esté seca y en condiciones adecuadas.

Durante el infome se mencionó que habría intervenciones previstas para noviembre, aunque no se precisaron las fechas ni los sectores que serían reparados.

El panorama vuelve a poner el foco en el mantenimiento de uno de los corredores viales más importantes de Mendoza. Mientras persisten las dificultades, quienes transitan por la Ruta 7 deben circular con precaución, mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar maniobras bruscas ante la presencia de pozos.