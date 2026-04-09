“Es un menor, pero imputable”: detuvieron a un joven de 17 años acusado de balear a la nena en Godoy Cruz

La detención se dio en medio de un amplio operativo en Godoy Cruz y está vinculada directamente con el ataque que dejó a una niña herida. Investigan además posibles conexiones con otros involucrados.

Un importante operativo policial se llevó adelante este jueves en Godoy Cruz, en el barrio La Gloria, en el marco de la investigación por el caso de la niña que fue baleada semanas atrás.

Se trata de un megaoperativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal provincial y la Justicia Federal. En total, se realizaron más de 30 allanamientos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de avanzar sobre una red vinculada a varios delitos.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que el procedimiento arrojó un resultado clave: fue detenido un joven de 17 años, señalado como el presunto autor material de los disparos que hirieron a la menor.

“Es un operativo muy importante, coordinado entre los ministerios y los fiscales federales y provinciales. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de un mes por un caso muy sensible”, explicó Rus.

El joven detenido es menor de edad, pero imputable por el tipo de delito que se investiga. Si bien no se brindaron detalles específicos por tratarse de una causa sensible, las autoridades indicaron que también se analiza la participación de un presunto autor intelectual.

“Tenemos un resultado positivo: la persona que se buscaba ya está detenida. Era el objetivo principal de este operativo”, afirmó la ministra.

Este último sería una persona que ya está detenida en el penal de Almafuerte y que estaría vinculada a una red de comercialización de estupefacientes, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.

“Hay una investigación que relaciona a una persona privada de libertad como posible autor intelectual, en conexión con personas afuera que serían los autores materiales”, detalló.

Durante los procedimientos, además, se secuestraron armas de fuego que ahora serán peritadas para determinar si fueron utilizadas en el ataque. En paralelo, en operativos realizados en la zona Este, se incautó droga relacionada con esta misma estructura delictiva.

Desde el Gobierno destacaron que el caso presentó dificultades por la alta exposición mediática, lo que suele complicar la identificación de los responsables. Aun así, remarcaron que el trabajo coordinado permitió avanzar rápidamente.

En cuanto a la víctima, las autoridades confirmaron que la niña ya recibió el alta médica tras ser atendida en el hospital pediátrico. “Celebramos que la menor haya recibido el alta. Fue una preocupación constante y se trabajó con todo el equipo de salud”, señaló la funcionaria.

Además, su familia continúa recibiendo acompañamiento y asistencia por parte de organismos provinciales.