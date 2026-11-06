Entró a robar a un taller de Las Heras, pero el sobrino de la dueña lo atrapó: tenía antecedentes

El hombre, de 25 años, fue sorprendido dentro del inmueble durante la madrugada. Un familiar de la propietaria descubrió un boquete y pidió ayuda al 911.

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes luego de que la Policía llegara al lugar por un llamado al 911. El sospechoso había quedado reducido dentro del inmueble, después de que un familiar de la propietaria descubriera un boquete.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.50 horas en un taller ubicado en calle Pascual Segura al 3400, en Las Heras.

Según la información policial, los efectivos llegaron al establecimiento tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre en el interior del inmueble, donde habría intentado cometer un robo.

Al arribar, los uniformados encontraron al sospechoso reducido. El sobrino de la propietaria, una mujer de 53 años, había advertido la presencia de un boquete en el lugar y pidió ayuda hasta la llegada de la Policía.

El hombre, identificado por sus iniciales como A. E. R., de 25 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición de la fiscal de la Oficina Fiscal de Las Heras, intervino personal de Policía Científica y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Según el parte oficial, el joven registra antecedentes de averiguaciones por robo simple, robo calificado y hurto simple, además de causas por hechos en grado de tentativa.