Entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025: dónde comprarlas y cuánto salen

Del 5 al 7 de diciembre, el Hipódromo de Mendoza será sede de la Fiesta de la Cerveza 2025, con shows de Ciro y los Persas, Damas Gratis, Cazzu, Molotov y La K’onga. Conocé los precios y dónde comprar las entradas.

La Fiesta de la Cerveza 2025 ya tiene fecha confirmada y una grilla repleta de artistas nacionales e internacionales. El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, con tres noches dedicadas a distintos estilos: cumbia, rock, trap y cuarteto.

Organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, esta 18° edición promete ser una de las más convocantes, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, cervezas artesanales y bandas locales.

Artistas confirmados para la Fiesta de la Cerveza 2025

La programación día por día será la siguiente:

Viernes 5 de diciembre:

El festival abrirá con una jornada de puro ritmo y baile. Damas Gratis, encabezados por Pablo Lescano, serán los encargados de iniciar la fiesta. También se presentarán La Banda de Carlitos (LBC) junto a Eugenia Quevedo, íconos del cuarteto cordobés.

Sábado 6 de diciembre:

El rock tomará el escenario con tres referentes nacionales: Ciro y los Persas, Piti Fernández (ex Las Pastillas del Abuelo) y La Franela. Será una noche de clásicos, energía y guitarras en vivo.

Domingo 7 de diciembre:

El cierre tendrá una impronta urbana con Cazzu, una de las artistas argentinas más reconocidas en el género trap, acompañada por los mexicanos Molotov y el grupo cordobés La K’onga. Además, la reconocida DJ Mami pondrá ritmo al final del festival.

Entradas para la Fiesta de la Cerveza: dónde comprarlas y cuánto cuestan

La Municipalidad de Godoy Cruz habilitó la preventa de entradas para la edición 2025 de la Fiesta de la Cerveza y este año se podrán comprar a través de la plataforma passline. Las entradas también se podían adquirir de forma presencial en el Hipódromo de Mendoza y en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Los precios de los tickets arrancan en los $35.000 por día.

Los precios arrancan en $35.000 por día, aunque también se ofrecen combos promocionales:

3 entradas por $102.000

6 entradas por $186.000

Además, quienes asistan en vehículo podrán adquirir el estacionamiento anticipado, que tiene un costo de $15.000 por jornada.

PODÉS COMPRAR LAS ENTRADAS PARA LA FIESTA DE LA CERVEZA HACIENDO CLIC ACÁ

La edición 2025 promete tres noches inolvidables con algunos de los artistas más destacados del país y de la región. Con una oferta que combina música, gastronomía y cerveza artesanal, la Fiesta de la Cerveza de Mendoza se consolida como uno de los festivales más esperados del año en el calendario.