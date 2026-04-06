Encontraron a la joven de 23 años que había desaparecido en la Arístides 

El Ministerio Público Fiscal confirmó que apareció Sofía Candela Lana Bengut, la joven de 23 años que era buscada tras desaparecer en la calle Arístides Villanueva.

El Ministerio Público Fiscal confirmó este lunes que fue encontrada Sofía Candela Lana Bengut, la joven de 23 años que era intensamente buscada tras haber sido vista por última vez en la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza.

Según informaron fuentes oficiales, la joven fue hallada en las últimas horas en buen estado de salud y, de acuerdo a las primeras evaluaciones, no fue víctima de ningún delito, lo que llevó tranquilidad tanto a su familia como a la comunidad.

La desaparición había sido denunciada luego de que Sofía Candela Lana Bengut fuera vista por última vez el sábado 4 de abril, cerca de las 23.30, en una de las zonas más concurridas de la noche mendocina. A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda que incluyó la difusión de su imagen y datos personales.

El caso generó preocupación en redes sociales y entre vecinos, debido a la falta de información durante las primeras horas.