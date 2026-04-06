Mendoza: desesperada búsqueda de una joven de 23 años que fue vista por última vez el sábado a la noche en la Arístides

La joven fue vista por última vez en la zona de Arístides Villanueva y solicitan la colaboración urgente de la comunidad para aportar datos que permitan encontrarla.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Sofía Candela Lana Bengut, una joven de 23 años que fue vista por última vez el pasado sábado 4 de abril, alrededor de las 23:30, en calle Arístides Villanueva, en Ciudad de Mendoza.

Según consta en el expediente de búsqueda, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos marrón claro y cabello rubio con reflejos, ondulado y por debajo de los hombros. Como señas particulares, no posee tatuajes, usa aritos en las orejas, no tiene piercings y presenta una cicatriz en la pera.

Al momento de su desaparición vestía un buzo tejido de lana de color gris, un pantalón de jean ajustado azul y zapatillas negras con blanco, con suela de plataforma de marca Puma.

Desde la Justicia pidieron a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarla o si alguien tuvo contacto reciente con ella, se comunique de manera urgente al 911.

En la investigación interviene la Fiscalía de Instrucción N° 18 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.