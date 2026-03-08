En imágenes: así se vivió la previa del Acto Central en el Frank Romero Day

Mendocinos y turistas de todo el país vivieron la cuenta regresiva para el espectáculo más esperado de la provincia en el teatro griego Frank Romero Day. Las gradas se colmaron para disfrutar el comienzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La cuenta regresiva para el comienzo del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se sintió con fuerza en el Teatro Griego Teatro Griego Frank Romero Day.

Las tribunas se colmaron de mendocinos y visitantes que llegaron desde distintos puntos del país para vivir la celebración más importante de la provincia.

Desde temprano, el predio se fue llenando de familias, turistas y fanáticos de la Vendimia que no quisieron perderse la previa del espectáculo mayor. El ingreso del público comenzó alrededor de las 18 horas y estuvo acompañado por música en vivo y presentaciones artísticas que ayudaron a calentar el ambiente.

Uno de los momentos más emotivos de la antesala llegó con la actuación de Los Trovadores de Cuyo, quienes interpretaron con gran sentimiento la clásica canción “Virgen de la Carrodilla”, dedicada a la patrona de los viñedos mendocinos. La interpretación fue seguida con aplausos y voces desde las gradas, generando uno de los primeros instantes de emoción de la noche vendimial.

Como ocurre en cada edición, el Acto Central también convoca a autoridades y representantes institucionales. Funcionarios provinciales, dirigentes políticos, intendentes y referentes de distintos ámbitos se hicieron presentes en el teatro griego para acompañar la celebración vendimial desde los sectores oficiales.

Además, un detalle particular de esta edición tiene que ver con las ex reinas nacionales ya que desde la dirección del espectáculo solicitaron que las soberanas de mandato cumplido asistieran vestidas de color azul, una consigna estética que busca aportar una imagen simbólica durante su participación en el desarrollo del espectáculo.

El clima festivo se mezcló con la expectativa por el espectáculo central. Bailarines, músicos, actores y técnicos tenían todo listo para desplegar una producción que, como cada año, combina historia, identidad y tradición mendocina.

En las tribunas, la expectativa crecía minuto a minuto. Muchos espectadores llegaron desde diferentes provincias para ser parte de la celebración, mientras que los mendocinos vivieron con orgullo una nueva edición de la fiesta que cada año pone a Mendoza en el centro de la escena cultural del país.

Con el cerro iluminado, las gradas cada vez más pobladas y el público acompañó con aplausos y canciones el comienzo de una nueva noche histórica de la Vendimia.

Además del espectáculo artístico, la velada culminará con uno de los momentos más esperados de cada edición: la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, instancia que mantiene en vilo a las hinchadas de los distintos departamentos y que marcará el cierre de una jornada cargada de emoción y tradición.