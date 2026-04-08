Emotivo reencuentro: dos hermanos separados en la infancia se volvieron a encontrar después de 50 años

Dos hermanos que habían sido separados en la infancia y dados en adopción lograron reencontrarse en Mendoza después de más de 50 años, gracias al Programa de Identidad Biológica.

Una historia cargada de emoción tuvo lugar en Mendoza, donde dos hermanos que habían sido dados en adopción se reencontraron después de más de 50 años, gracias al trabajo del Programa de Identidad Biológica del Gobierno provincial.

Una búsqueda que comenzó décadas después

El protagonista de la historia es Marcelo, de 56 años, quien en 2023 decidió iniciar la búsqueda de su familia biológica. Sabía desde siempre que era adoptado, pero recién entonces dio el paso para reconstruir su historia.

Con el acompañamiento del equipo técnico, logró acceder a su expediente judicial y avanzar en la elaboración de su familiograma, donde descubrió que tenía tres hermanos, todos también dados en adopción.

Uno de ellos era Washington, de 59 años, con quien finalmente logró reencontrarse tras haber sido separados cuando tenían apenas 6 y 9 años.

El esperado encuentro se realizó con la presencia de profesionales de la Dirección de Derechos Humanos, en un momento profundamente significativo para ambos hermanos.

Desde el Gobierno destacaron el impacto de este tipo de iniciativas. “Estas herramientas permiten reencuentros que transforman la vida de las personas”, señaló el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Santiago Suárez.

El rol del Programa de Identidad Biológica

El Programa de Identidad Biológica, creado por la Ley 9182, es una política pionera en Mendoza que acompaña a personas que buscan conocer sus orígenes. El objetivo es garantizar el derecho a la identidad, considerado fundamental para la construcción de la historia personal.

Desde el equipo técnico explicaron que el proceso se realiza con respaldo legal y científico, y que cada caso es abordado de manera integral por profesionales especializados.

Desde la Dirección remarcaron que cada reencuentro implica un proceso único, acompañado de manera integral por un equipo interdisciplinario.

Hoy, la historia de Marcelo y Washington suma un nuevo capítulo: el de volver a encontrarse, reconstruir su historia y empezar un camino compartido. Porque conocer el origen no solo responde preguntas: permite reconstruir la identidad y ejercer plenamente un derecho humano fundamental.

Dónde consultar

Desde la Dirección de Derechos Humanos invitaron a quienes tengan dudas sobre su identidad o busquen a familiares a acercarse al programa. Aquellas personas interesadas se pueden acercar personalmente a la Dirección de Derechos Humanos, 5º piso, Cuerpo Central de ls Casa de Gobierno o a través de ddhh@mendoza.gov.ar, en instagram @derechoshumanos.mza, o llamar al 3852076.