Emir tiene 12 años y aprende barbería en Mendoza: “Uno de mis sueños es cortar a quienes no pueden pagar”

Arrancó mirando a sus amigos y hoy ya da sus primeros pasos en una barbería de Ciudad. Entre la escuela, los cortes y el fútbol, busca crecer en lo que le gusta sin perder de vista su deseo de ayudar a otros.

A los 12 años, Emir Roldán ya tiene algo que muchos adultos todavía buscan: sabe qué le gusta y va por eso. Entre la barbería y el fútbol, reparte sus días con una rutina que mezcla aprendizaje, disciplina y sueños.

Todo empezó casi de casualidad. “Veía cómo cortaban mis amigos y me empezó a gustar”, cuenta Emir. Ese interés inicial lo llevó a dar un paso más: acercarse a una barbería ubicada en la intersección de calle Rioja y Garibaldi, en Ciudad, donde hoy da sus primeros pasos en el oficio.

“Yo tenía unas maquinitas y empezaba a cortar. Después pasamos por acá, preguntamos si había cursos y me dijeron que sí. Me abrieron las puertas”, recuerda agradecido a “Johnny”, quien le dio la oportunidad de aprender.

Su primer logro no se olvida. “El primer corte que hice y dije ‘este me quedó bien’ fue un degradé bajito”, cuenta con orgullo.

Emir también entrena y juega al fútbol en Argentino Junior. “A veces salgo de la barbería y me voy a entrenar”, dice. Su sueño es claro: “Ser profesional y seguir con la barbería, porque me gustan las dos cosas”.

Detrás de ese impulso hay una familia que acompaña. Su mamá lo resume con orgullo: “Lo que tratamos es que ocupe su tiempo en algo productivo”. Y agrega que el interés por la barbería empezó hace aproximadamente un año, cuando Emir comenzó a mirar a otros chicos que ya cortaban el pelo.

Además, destaca un valor que atraviesa el sueño de su hijo: ayudar a otros. “Uno de los sueños que tiene es salir a cortar a la gente que no tiene los medios para pagarlo”, cuenta.

La determinación de Emir se refleja incluso en momentos difíciles. “Un día habían cortado la luz y yo saqué una banqueta y me puse a cortar afuera. Son las ganas de seguir para adelante”, relata.

Para su familia, el orgullo es total. “Con mi esposo lo apoyamos a él y a su hermano. Queremos que tengan buenos valores y que ocupen su tiempo en algo que también ayude al prójimo”, explica su mamá.

Emir va a la escuela Ozamis y combina sus estudios con el curso de barbería. “Sale de la escuela y se viene corriendo los días de clase. Está feliz”, cuenta su madre.

Además, ya empezó a dar sus primeros pasos en redes sociales para hacer crecer su emprendimiento. En Instagram se lo puede encontrar como emir.roldannn, donde recibe consultas y turnos.

Antes de terminar, deja un mensaje para otros chicos de su edad: “Que lo hagan, que aprovechen el tiempo en esto”.