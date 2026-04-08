Mendoza: ¿Está para salir con remera o una camperita liviana?

Contingencias Climáticas informó que este miércoles viene una seguidilla de días templados con máximas que estarán cercanas a los 25 grados centígrados.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que este miércoles comienza una seguidilla de días templados en la provincia con máximas que estarán cercanas a los 25 grados. Estos días se mantendrán por lo menos hasta el viernes.

Miércoles 08-04-2026

Este miércoles habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Jueves 09-04-2026

El jueves habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Viernes 10-04-2026

El viernes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera hacia la noche

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

Sábado 11-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en la mañana con precipitaciones, mejorando por la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Domingo 12-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C