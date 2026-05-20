Emilia es mendocina, juega al básquet y a los 12 años necesita un trasplante de corazón: “Tu cancha te está esperando”

Una complicación de salud obligó a trasladar de urgencia a la pequeña mendocina a Buenos Aires, donde permanece internada a la espera de un corazón. Su historia se difundió en redes.

Emilia Troncoso Cena es una niña de 12 años que moviliza a miles de mendocinos con su historia difundida a través de redes sociales.

La menor necesita un trasplante tras sufrir una severa inflamación en el corazón, que se habría desencadenado a partir de una medicación.

El cuadro obligó a su traslado urgente en avión sanitario desde Mendoza hacia Buenos Aires, donde actualmente permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires bajo estricta supervisión médica.

Mientras espera la aparición de un donante compatible, su historia comenzó a expandirse con fuerza en redes sociales a partir de un video difundido por el club Andes Talleres, donde juega al básquet desde los 7 años.

En ese mensaje, familiares, amigos y compañeros muestran una parte de su vida cotidiana y destacan su vínculo con el deporte. La describen como una chica constante, apasionada y muy querida dentro y fuera de la cancha.

La frase que cierra el video “Emi, tu cancha te está esperando. Y nosotros también” terminó de conmover a miles de personas y ayudó a visibilizar no solo su caso, sino también la importancia de la donación de órganos

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La familia realizó un pedido urgente de donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Las donaciones se reciben en el Hospital Italiano de Buenos Aires de lunes a viernes de 8 a 15.30 y los sábados de 7.30 a 11.30.

Según indicaron, los turnos deben solicitarse previamente y a nombre de Emilia Troncoso Cena.

Mientras continúa la espera, el acompañamiento crece día a día. Clubes, vecinos y usuarios en redes comparten el video.