Elecciones 2025: guía completa para votar este domingo en Mendoza

Este 26 de octubre, mendocinos y mendocinas deberán emitir su voto en comicios legislativos provinciales y nacionales. Con boleta única, dos urnas y nuevas modalidades de votación, es clave conocer cómo será el proceso, qué se elige y qué hacer en caso de errores o ausencias.

Este domingo se celebran las elecciones legislativas 2025 en Mendoza y en todo el país. Se votará con boleta única papel, en dos urnas distintas: una boleta verde para cargos provinciales (senadores y diputados de Mendoza) y una boleta celeste para cargos nacionales (diputados nacionales). Es fundamental colocar cada boleta en la urna correspondiente, ya que un error puede invalidar el voto.

Ya no existe el tradicional “cuarto oscuro”. En su lugar, se utiliza una cabina individual sin cortina, donde pueden ingresar varias personas al mismo tiempo, siempre que estén en mesas diferentes. Esta modalidad busca agilizar el proceso sin comprometer la privacidad del votante. En cada mesa habrá un presidente y dos vocales, quienes están capacitados para asistir ante cualquier duda o inconveniente.

Si el votante se equivoca al marcar, se arrepiente o daña la boleta, puede solicitar una nueva al presidente de mesa. La marca debe hacerse con lapicera negra o azul, que será provista en el lugar, aunque también se puede llevar una propia. Se permite marcar con tilde, cruz, círculo o subrayado, siempre que sea clara y dentro del casillero correspondiente.

Los tipos de voto son:

Válido : cuando se marca correctamente una opción.

: cuando se marca correctamente una opción. En blanco : si se entrega la boleta sin marcar.

: si se entrega la boleta sin marcar. Nulo : si se marcan dos opciones o se altera la boleta.

: si se marcan dos opciones o se altera la boleta. Impugnado: si hay dudas sobre la identidad del votante, no sobre la boleta.

¿Qué pasa si no vas a votar?

Quienes no puedan asistir deben justificar su ausencia dentro de los 60 días posteriores en el padrón de infractores. Las causas válidas incluyen estar a más de 500 km del lugar de votación (con comprobante), problemas de salud (con certificado médico) o fuerza mayor. No justificar el voto puede implicar una multa que puede alcanzar los $2000 y la inclusión en el Registro de Infractores.

Transporte gratis

Además, en Mendoza, el transporte público será gratuito durante toda la jornada electoral, tanto en corta, media como larga distancia, desde las 6 hasta las 21 horas. Solo se debe presentar el DNI o la constancia de voto al subir al colectivo.

¿Qué departamentos desdoblan?

Por último, es importante saber que varios departamentos mendocinos desdoblaron sus elecciones municipales. En San Carlos, Lavalle y Tunuyán, ya se votó para cargos locales, pero este domingo se deberá volver a votar para cargos provinciales y nacionales. En cambio, en La Paz, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia y San Rafael, los comicios municipales fueron postergados y se celebrarán el 22 de febrero de 2026, cuando se elegirán concejales. Los habitantes de estos seis departamentos deberán concurrir a las urnas dos veces.