El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado por lluvias en alta montaña

Las autoridades mantendrán suspendido el tránsito hacia Chile durante toda la jornada del sábado debido a las condiciones climáticas en la alta montaña.

Las fuertes tormentas que afectaron a Mendoza durante el viernes, obligaron a las autoridades a cerrar de manera preventiva el Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre con Chile.

El corte se mantendrá durante toda la jornada de este sábado 31 de enero, sin tránsito habilitado para ningún tipo de vehículo.

El cierre comenzó a implementarse este viernes a las 22 horas con un corte de tránsito en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en territorio chileno. En tanto, el túnel internacional permaneció habilitado hasta las 23.59 horas, pero desde las 00 horas de este sábado quedó completamente cerrado.

Desde ese horario, los complejos aduaneros de Argentina y Chile dejaron de operar, por lo que no está permitida la circulación de vehículos particulares, transporte de cargas ni ómnibus internacionales.

Cierre preventivo por las condiciones en alta montaña

Según informaron los coordinadores del paso, la medida responde a las condiciones climáticas adversas en la zona de alta montaña, donde se esperan fuertes tormentas, lluvias intensas y un escenario que no garantiza la seguridad vial, con riesgo de desprendimientos de material sobre la calzada.

Las autoridades explicaron que el cierre, definido inicialmente como preventivo durante el viernes, se extendió a este sábado tras analizar los informes meteorológicos y el estado de las rutas cordilleranas.

Además, indicaron que recién el domingo se evaluará la situación para determinar si están dadas las condiciones para reabrir el tránsito internacional, aunque por el momento no hay horario ni confirmación de reapertura.

Paso Cristo Redentor: Este sábado 31 de enero, el Paso Internacional se encuentra CERRADO preventivamente para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) January 31, 2026

También permanece cerrado el Paso El Pehuenche

La situación climática también impactó en el Paso Internacional El Pehuenche, que conecta el sur de Mendoza con Chile. Este corredor fue cerrado durante la tarde del viernes debido a las intensas tormentas y a la presencia de material y aludes sobre la Ruta Nacional 145, lo que dejó el camino intransitable.

Al igual que en el Cristo Redentor, durante este sábado se realizará un seguimiento de las condiciones del tiempo y del estado de la ruta para evaluar una eventual reapertura.

Recomendaciones para los viajeros

Desde los organismos de control y las coordinaciones de frontera recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile o regresar a la Argentina mantenerse informados a través de los canales oficiales y esperar la confirmación de la reapertura de los pasos internacionales.

Pronóstico del tiempo para hoy

Después de la intensa tormenta que se vivió en Mendoza este viernes, para el sábado continúa la inestabilidad meteorológica, con cielo mayormente nublado desde la mañana y precipitaciones en distintos puntos del territorio provincial.

A partir de la tarde podría llover, especialmente desde las 15 horas, en el oeste del Valle de Uco y el Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia Malargüe. Desde las 17 horas, podrían registrarse precipitaciones más generalizadas, con riesgo de tormentas fuertes y posible caída de granizo, principalmente en el Valle de Uco y el Este provincial.

Las condiciones inestables podrían mantenerse hasta la madrugada del domingo.

La temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que la mínima fue de 16°C.