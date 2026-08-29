Operativo antidrogas en Mendoza: secuestraron 810 pastillas de éxtasis, ketamina y MDMA y detuvieron a cinco personas

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del departamento y dejaron como resultado un importante secuestro de drogas sintéticas, cocaína y un arma de fuego, además de cinco personas detenidas.

La Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizó una serie de operativos en distintos puntos de Maipú que terminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de importantes cantidades de drogas sintéticas, cocaína y un arma de fuego.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio Paraíso I, donde los efectivos secuestraron 330 gramos de ketamina y detuvieron a tres personas que quedaron vinculadas a la investigación.

Otro de los operativos tuvo lugar en el complejo Almachacras. Allí, los investigadores encontraron 810 pastillas de éxtasis y detuvieron a otras dos personas. Además, durante un allanamiento en un domicilio relacionado con la pesquisa, se incautaron cerca de 30 gramos de MDMA, una sustancia conocida como cristal.

El despliegue policial también alcanzó al barrio San Martín, donde se realizaron cinco allanamientos. En esos procedimientos, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y un arma de fuego.

Los resultados de los operativos fueron difundidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien destacó el trabajo coordinado entre los investigadores y la Justicia Federal.

A través de sus redes sociales, la funcionaria aseguró: “Esta droga no va a llegar a los jóvenes mendocinos. Hay delincuentes detenidos y un circuito de comercialización que logramos quebrar”.

No distinguimos. Vamos por todo. La Policía contra el Narcotráfico secuestró 330 gramos de ketamina en el barrio Paraíso I de Maipú y detuvo a tres personas. pic.twitter.com/rHp9XWbBTE — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) August 29, 2026

Rus también felicitó al Ministerio Público Fiscal Federal por la coordinación de las medidas y a la Policía de Mendoza por la ejecución de los procedimientos.