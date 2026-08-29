Conmoción en una escuela de Mendoza: apartaron a un preceptor por presunto acoso a una adolescente de 16 años

La adolescente de 16 años le contó a una docente del establecimiento educativo que estaba siendo víctima de presunto acoso por parte de un preceptor a través de una red social.

Un preceptor de una escuela secundaria de La Consulta, en San Carlos, fue apartado preventivamente de su cargo luego de que una estudiante de 16 años denunciara que habría recibido mensajes de carácter intimidatorio o inapropiado a través de una red social.

El caso quedó en manos de la Justicia y es investigado por la Fiscalía de Tunuyán.

La situación comenzó a conocerse hacia el cierre de la primera mitad del ciclo lectivo, cuando la adolescente le contó a una docente de la institución que estaba atravesando una situación de presunto acoso por parte de un preceptor del establecimiento.

Ante el relato de la estudiante, la docente informó a las autoridades escolares. La dirección activó los protocolos correspondientes y dispuso el apartamiento preventivo del trabajador mientras avanzaba la investigación.

Además, desde la institución se indicó a la familia de la adolescente que debía realizar la denuncia policial. Sin embargo, al no concretarse la presentación dentro de las primeras 48 horas, las autoridades del colegio decidieron intervenir y radicaron la denuncia de oficio en la Comisaría de La Consulta.

A partir de esa presentación se inició formalmente una causa penal que actualmente se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Tunuyán.

El expediente cuenta con el testimonio de la adolescente y con capturas de pantalla que corresponderían a los mensajes que el preceptor le habría enviado mediante redes sociales.

Esos elementos forman parte de la investigación y deberán ser analizados por la Justicia para determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades.