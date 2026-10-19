Tragedia en pleno centro de Mendoza: un joven de 21 falleció tras chocar con su auto contra un árbol

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en la intersección de Alem y San Juan. La Policía investiga el hecho.

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un joven de 21 años en las primeras horas de este lunes en pleno centro mendocino. La víctima, falleció en el acto tras perder el control de su automóvil e impactar violentamente contra un árbol.

El hecho ocurrió cerca de las 06:09 de la mañana, en la intersección de las calles San Juan y Alem, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 3.ª de Capital.

Una llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre el grave siniestro vial y solicitó de urgencia asistencia médica en el lugar.

¿Cómo fue el accidente?

Según las primeras actuaciones policiales, el joven circulaba al mando de un Chevrolet Corsa por calle San Juan con dirección al norte. Por razones que aún se intentan establecer, perdió el dominio del vehículo y colisionó de frente contra un árbol.

Al arribar el personal policial y los servicios de emergencia, constataron que el auto presentaba severos daños materiales en la parte frontal. A pesar de que el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, perdió la vida en el lugar a causa del fuerte impacto.

En el vehículo también viajaba como acompañante otro joven de 23 años, quien fue asistido por los efectivos.

Investigación en curso

Personal policial y peritos de Científica trabajan en el lugar para determinar las causas exactas que desencadenaron la tragedia. Por el momento, la cámara de seguridad de la zona (identificada como CA-135) no logró registrar el instante preciso del impacto, por lo que las pericias mecánicas y los testimonios serán clave para esclarecer lo sucedido.