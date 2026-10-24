El Metrotranvía suspenderá el servicio este domingo: desde qué hora y cuánto durará el corte

El Metrotranvía de Mendoza suspenderá temporalmente su servicio este domingo 25 de octubre por trabajos vinculados a la ampliación de la red hacia Luján de Cuyo. La interrupción se extenderá durante gran parte de la mañana y el mediodía.

Los usuarios del transporte público de Mendoza deberán tener en cuenta un cambio en el servicio del Metrotranvía durante este fin de semana.

La interrupción será temporal y responde a trabajos necesarios para avanzar con la extensión del recorrido hacia Luján de Cuyo.

La interrupción permitirá realizar trabajos de adaptación de las vías y del sistema eléctrico para conectar el trazado actual con la nueva extensión del Metrotranvía.

Las tareas corresponden a la Etapa III del proyecto de ampliación y requieren detener temporalmente la circulación de las unidades.

La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) informó que el corte se realizará este domingo 25 de octubre, entre las 5 y las 16 horas.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio se reanudará con normalidad.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros organizar sus traslados con anticipación y contemplar otras alternativas de transporte durante las horas en que no circulará el Metrotranvía.