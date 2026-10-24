Brote de meningitis en Mendoza: hay dos muertos y suspendieron las cirugías en un hospital

El Ministerio de Salud y Deportes suspendió preventivamente las cirugías en el establecimiento mientras busca determinar el origen de las infecciones por la bacteria Serratia marcescens. Qué deben tener en cuenta las personas operadas durante octubre.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza investiga un brote de infecciones por la bacteria Serratia marcescens en pacientes que fueron operados en el Hospital Privado de Mendoza. Hasta el momento, se confirmaron cuatro casos de infección posquirúrgica y dos de los pacientes fallecieron.

La alerta sanitaria se activó el miércoles 21 de octubre, después de que se detectaran en el Hospital Central pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en el establecimiento privado.

Frente a esta situación, las autoridades dispusieron la suspensión preventiva de las cirugías en el Hospital Privado de Mendoza hasta que concluya la investigación técnica y epidemiológica. El objetivo es establecer cómo se produjeron las infecciones, identificar una posible fuente de contaminación y determinar si hay más personas afectadas.

El jueves 22 de octubre, equipos técnicos del Ministerio de Salud inspeccionaron las instalaciones del hospital. En el operativo participaron la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia.

Durante las inspecciones, se recolectaron muestras para realizar estudios de laboratorio y se comenzó a revisar los procedimientos quirúrgicos y los materiales utilizados durante la atención de los pacientes.

Entre los elementos bajo análisis se encuentran anestésicos, antisépticos, medicamentos, soluciones e instrumental quirúrgico. Los estudios buscan determinar si alguno de estos insumos pudo haber estado involucrado en la contaminación.

La investigación también apunta a establecer las circunstancias clínicas de los dos fallecimientos y su posible relación con las infecciones detectadas. Por el momento, las autoridades trabajan para precisar el origen del brote y determinar si otros pacientes pudieron haber estado expuestos a la bacteria.

En paralelo, los equipos sanitarios realizan una búsqueda activa de posibles casos entre las personas que recibieron atención quirúrgica en el establecimiento.

Como medida preventiva, el Ministerio de Salud recomendó que quienes se hayan sometido a una cirugía en el Hospital Privado de Mendoza durante octubre y presenten síntomas compatibles con una infección grave consulten de inmediato con un profesional de la salud.

Los principales signos de alarma son:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Vómitos.

Rigidez de nuca.

Alteraciones del estado de conciencia.

Otros síntomas neurológicos.

La recomendación está dirigida especialmente a los pacientes operados en el establecimiento durante el período que abarca la investigación.