El emotivo mensaje de Los Enanitos Verdes tras la muerte de Felipe Staiti: “Su música y su historia quedan para siempre con nosotros”

El músico tenía 64 años y estaba internado en Mendoza. Su familia confirmó que no habrá velorio ni ceremonia.

Felipe Staiti, guitarrista de la banda Los Enanitos Verdes, falleció este lunes 13 de abril a los 64 años, luego de permanecer internado en el Hospital Italiano de Mendoza.

Según indicaron fuentes cercanas, el músico había regresado recientemente de una gira y en los últimos días presentó un cuadro de fiebre e infección que derivó en su internación. Aunque se analizaba un posible traslado a Buenos Aires para continuar con el tratamiento, su estado de salud se agravó y falleció pasadas las 20:30 horas.

Tras confirmarse la noticia, la banda Los Enanitos Verdes compartió un mensaje en sus redes sociales:

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti.

Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años“.

Desde el entorno del músico confirmaron que no está previsto realizar velorio ni despedida pública. La familia decidió llevar adelante un último adiós en un ámbito íntimo y privado.

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El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, se refirió a la muerte del músico y destacó su figura: “Es una pérdida muy grande, no solamente porque se va un gran artista de una de las grandes bandas, íconos de Mendoza, que alumbró también al rock nacional y al rock latinoamericano, sino también la partida de un gran ser humano”.

Sobre la decisión de la familia, señaló: “No va a haber un velorio como ha sucedido en otros momentos. Es un hecho íntimo para la familia y lo cual nosotros respetamos profundamente”.

Gareca también valoró el legado de Staiti dentro y fuera de la provincia: “Hemos perdido uno de los íconos culturales más importantes que ha dado Mendoza”.

Además, recordó una anécdota que refleja el vínculo del músico con el público mendocino: “Lo invité a tocar al Mercado Central y me dijo ‘sí, dale, vamos’. La idea era hacer tres o cuatro canciones, pero empezó a llegar gente de todos lados y terminó armando una revolución en la calle”.

Desde Cultura anticiparon que más adelante podrían impulsarse homenajes para recordar al músico y su legado en la provincia.