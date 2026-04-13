Murió Felipe Staiti, el guitarrista de la histórica banda mendocina los Enanitos Verdes

El músico mendocino falleció este lunes luego de permanecer internado en el Hospital Italiano.

Felipe Staiti falleció este lunes 13 de abril a los 64 años tras permanecer internado en el Hospital Italiano de Mendoza. La noticia, confirmada por su entorno cercano, generó un fuerte impacto en la escena cultural por tratarse de una figura clave en la historia del rock mendocino y por ser la guitarra de la histórica banda Los Enanitos Verdes.

El músico habría llegado de una gira reciente y habría presentado algunas complicaciones por lo que fue internado en el Hospital Italiano de Mendoza.

Según trascendió en las últimas horas, el músico había presentado un cuadro de fiebre e infección que generó preocupación en su círculo íntimo. Si bien se evaluaba su traslado a Buenos Aires para continuar con el tratamiento, su estado se agravó y finalmente no logró recuperarse.

Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre la patología que derivó en su fallecimiento. Según confirmaron fuentes, el deceso del músico se produjo pasadas las 20:30 de este lunes 13 de abril.

Quién era Felipe Staiti: guitarrista de los Enanitos Verdes

Felipe Staiti nació en Mendoza el 29 de agosto de 1961 y comenzó su camino en la música desde muy chico. A los nueve años ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical, donde dio sus primeros pasos como guitarrista y compositor. Con apenas 17 años formó su primera banda, influenciado por el sonido del rock clásico internacional.

Uno de los primeros en despedirlo públicamente fue el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca. “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”, señaló en su perfil de la red social.

La historia de los Enanitos verdes

La historia de Enanitos Verdes comenzó en 1979, cuando Staiti se unió a Marciano Cantero y luego al baterista Daniel Piccolo. El grupo logró reconocimiento nacional en 1984 tras consagrarse como revelación en el Festival de La Falda, iniciando una carrera que marcaría a generaciones enteras con clásicos como “Lamento Boliviano”.

El 8 de septiembre de 2022 falleció el cantante Marciano Cantero y Staiti asumió un rol central dentro de la banda, liderando su continuidad en distintos escenarios internacionales y nacionales. Incluso encabezó presentaciones emblemáticas como el regreso en el Dodger Stadium de Los Ángeles y la Fiesta de la Vendimia de Capital en 2023, donde el grupo volvió a tocar en Argentina sin su vocalista histórico.

Con su talento y trayectoria, Felipe Staiti dejó una huella imborrable en la música latinoamericana. Su legado permanece en las canciones que marcaron las décadas del 80 y 90, en una época atravesada por el regreso de la democracia y la explosión del rock nacional.

La muerte de Staiti representa una pérdida significativa para la cultura mendocina y para el rock argentino, ya que fue una de las figuras clave en la historia de Enanitos Verdes, una de las bandas más influyentes del país.