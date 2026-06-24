El cumpleaños de Messi se festejó en Mendoza: escuelas, familias y adultos mayores le enviaron saludos

Mientras Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 junto a la Selección Argentina en el Mundial 2026, en Mendoza cientos de personas le rindieron homenaje con mensajes, canciones y saludos cargados de cariño.

Lionel Messi cumple este 24 de junio 39 años. El capitán de la Selección Argentina festeja su cumpleaños en Kansas City, donde se encuentra concentrado con el equipo nacional en plena disputa del Mundial 2026.

El rosarino sigue escribiendo páginas históricas. En esta Copa del Mundo alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose. Además, es el único futbolista que logró convertir goles en tres décadas diferentes: los años 2000, 2010 y 2020.

Pero más allá de los récords, el cariño de los argentinos volvió a quedar demostrado este martes. Y Mendoza no quiso quedarse afuera de los festejos.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar videos y mensajes de distintas escuelas de la provincia para saludar al campeón del mundo.

Uno de los primeros homenajes llegó desde el Colegio María Auxiliadora. A pesar del intenso frío, alumnos y docentes se reunieron en el patio de la institución con gorros, carteles y banderas para cantar el feliz cumpleaños al capitán argentino.

La iniciativa se replicó en otros establecimientos educativos. En la Escuela Democracia de Maipú también organizaron un saludo especial para Messi, mientras que estudiantes de la Escuela Milstein N° 4-159, en Lavalle, participaron de un festejo colectivo con aplausos, canciones y mensajes de admiración.

La Escuela César Palacio, ubicada en Coquimbito, también se sumó a los homenajes con un saludo dedicado al ídolo argentino.

Los festejos no quedaron solamente en las aulas. Desde Nueva California, una familia grabó un emotivo video en el que expresó: “Te queremos mucho y que viva Argentina, y que hagamos muchos goles más”.

Por su parte, un grupo que participa en actividades de la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza también le dedicó una versión especial del tradicional “Feliz Cumpleaños“.

Entre los saludos más originales se destacó el de un joven que, a las seis de la mañana, grabó un video bailando una versión en ritmo de cumbia del cumpleaños feliz y enviándole sus mejores deseos al capitán argentino.

Las muestras de afecto hacia Messi no se limitaron a Mendoza. En Buenos Aires, la histórica Línea 39 de colectivos decidió sumarse a la celebración colocando carteles con la leyenda: “Felices 39 años, Leo Messi“.

Incluso, durante la mañana, la empresa detuvo momentáneamente varias unidades en su playa para exhibir los mensajes de homenaje al futbolista.