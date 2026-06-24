Antonela Roccuzzo emocionó con un saludo retro y fotos inéditas de Lionel Messi en el día de su cumpleaños

En medio del Mundial 2026, la empresaria rosarina revolucionó las redes sociales al compartir fotos inéditas junto al capitán de la Selección Argentina. La nostálgica y pícara respuesta del “10” que enamoró a todos los fanáticos.

El clima mundialista que se vive en los Estados Unidos sumó una alta dosis de ternura e intimidad. Este miércoles 24 de junio, Lionel Messi sopló 39 velitas en plena competencia de la Copa del Mundo, y como era de esperarse, el saludo más buscado y esperado de la jornada llegó de la mano de su esposa, Antonela Roccuzzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer y empresaria rosarina paralizó las redes sociales al dedicarle un profundo y romántico mensaje al capitán de la Scaloneta, acompañado por un álbum de fotos inéditas que recorre tanto la hermosa familia que consolidaron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, como sus comienzos amorosos en Rosario hace más de dos décadas.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela, cosechando millones de interacciones en cuestión de minutos y convirtiendo la publicación en un fenómeno viral absoluto.

“Qué chiquitos éramos”: la pícara respuesta de Messi que causó furor

Más allá de las emotivas palabras de la modelo, lo que verdaderamente desató el furor de los fanáticos y de los usuarios de internet fue la rápida y nostálgica reacción del mismísimo futbolista. Concentrado con el plantel dirigido por Lionel Scaloni tras la clasificación a los 16avos de final, el “Diez” se tomó un momento para comentar el posteo de su esposa con mucha picardía por el detalle retro de las imágenes elegidas.

“Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes ❤️❤️ Los amo!!! Qué chiquitos éramos… 😝”, replicó el astro argentino, sumando un emoji divertido para recordar aquella época de la adolescencia en la que daban los primeros pasos de un romance que hoy es admirado en todo el mundo.

El álbum de fotos y el posteo de Antonela que los muestra juntos desde hace más de 20 años

El festejo de los 39 años encuentra a un Lionel Messi en un estado de gracia deportivo absoluto. Tras el reciente triunfo ante Austria, el capitán se consolidó de manera solitaria como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, y mientras el país se ilusiona con la Copa del Mundo, su entorno familiar le aporta el cable a tierra ideal para recargar energías de cara a los próximos desafíos del torneo.