Zonda: suspendieron las clases en un departamento para este miércoles por la tarde

Por las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 24 de junio, se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde.

La Dirección General de Escuelas (DGE) siguiendo los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 24 de junio, se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades del departamento Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.