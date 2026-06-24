El emotivo momento en vivo en Noticiero 9: un vecino del barrio Unimev salió al balcón con una bandera argentina

Un pedido al aire de Noticiero 9 tuvo respuesta inmediata en el barrio Unimev, donde un vecino salió al balcón con una bandera argentina y protagonizó un momento cargado de emoción, entusiasmo y pasión mundialista.

Una consigna lanzada al aire por Noticiero 9 terminó convirtiéndose en una escena tan espontánea como emotiva. Mientras el equipo del programa recorría con sus cámaras la zona del barrio Unimev, propuso un desafío simple a los vecinos que estaban siguiendo la transmisión: que alguno saliera al balcón o a la ventana con una bandera argentina.

Lo que parecía una invitación al aire terminó teniendo respuesta casi inmediata. En medio de la expectativa de los conductores y de la búsqueda de la cámara entre los edificios, un vecino apareció en uno de los balcones y comenzó a flamear una bandera argentina, generando un momento de entusiasmo en pleno vivo.

La reacción en el estudio y en la cobertura fue instantánea. Entre risas, gritos de aliento y la emoción del instante, los periodistas celebraron la aparición del vecino, que se convirtió en protagonista inesperado de la mañana. “¡Sacó la bandera!”, repetían mientras seguían con atención sus movimientos desde el móvil.

Con buzo con capucha y desde un balcón del complejo, el hombre agitó la bandera celeste y blanca y despertó aplausos y comentarios de todo el equipo, que destacó el gesto como una muestra de pasión y acompañamiento a la Selección argentina.

Minutos más tarde se conoció la identidad del vecino: Eduardo Llanos, quien incluso envió una fotografía para confirmar que había sido él quien respondió al pedido del noticiero. Desde el programa le agradecieron especialmente por sumarse al juego y por regalar una postal cargada de entusiasmo.

El episodio, que se dio en medio de la cobertura especial por la fiebre mundialista, dejó una de esas escenas simples que conectan rápido con el público: un balcón, una bandera argentina y un gesto espontáneo que logró alegrar la mañana y sumar color a la transmisión.