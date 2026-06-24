“Messigue ilusionando”: el emocionante video de la AFA por el cumpleaños 39 del capitán

La Asociación del Fútbol Argentino revolucionó las redes con un espectacular homenaje audiovisual para celebrar el cumpleaños número 39 de Lionel Andrés Messi. El clip repasa su vigencia absoluta en el Mundial 2026, su costado más familiar y el gigante impacto que genera en millones de personas en todo el planeta.

En medio de una cita mundialista que lo tiene como el centro de todas las miradas, Lionel Messi sopló 39 velitas. Para celebrar el cumpleaños del máximo ídolo popular, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) preparó un emotivo video que repasa su invaluable legado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Bajo el título de “Messigue ilusionando”, la producción audiovisual compartida en las plataformas oficiales de la Selección Argentina rinde tributo a la vigencia eterna del astro rosarino, quien, lejos de aminorar la marcha, continúa agigantando su mito y comandando las ilusiones del equipo conducido por Lionel Scaloni.

El mismo de siempre: un presente de leyenda

La pieza audiovisual recorre momentos memorables en la trayectoria de la “Pulga”, haciendo hincapié en una premisa ineludible: a pesar del paso de los años, su magia y su capacidad para descolocar a los rivales permanecen intactas. “Verlo jugar sigue generando la misma emoción”, describe uno de los fragmentos del emotivo relato institucional.

El festejo de este nuevo aniversario llega en un escenario inmejorable para el futbolista. Tras la victoria ante Austria, el capitán argentino no solo metió a la Albiceleste en la siguiente fase de la Copa del Mundo, sino que acumula una racha letal de cinco goles en apenas dos partidos y se erigió de manera solitaria como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando todas las marcas previas.

Más allá de los flashes: el líder familiar y el símbolo de un país

Sin embargo, el homenaje de la AFA esquiva las estadísticas frías para meterse de lleno en el costado más humano y personal de Lionel Messi. Las imágenes muestran su perfil más íntimo y cotidiano, destacando su rol de padre y compañero junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, y posicionando esa icónica sencillez como el verdadero motor que lo conecta de forma única con el público.

El video concluye con un fuerte mensaje sobre lo que el “10” representa en el día a día de la sociedad argentina: una inagotable fuente de inspiración y superación. Con una perfecta combinación de goles antológicos, abrazos de vestuario, intimidad familiar y festejos alocados de la gente, el corto sintetiza la dimensión de un deportista que ya reescribió las páginas doradas del deporte rey y que, para alegría de millones, nos “sigue ilusionando”.