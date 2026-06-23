Tragedia en Mendoza: murió un hombre tras volcar con una camioneta y caer al río Diamante

La víctima tenía 63 años. El vehículo quedó sumergido bajo un puente y los equipos de rescate debieron cortar el cauce para recuperar el cuerpo.

Un hombre de 63 años murió este lunes por la tarde luego de protagonizar un grave accidente en la zona de Cuadro Nacional, en San Rafael.

La camioneta en la que viajaba volcó y terminó dentro del cauce del río Diamante, donde quedó atrapado debajo del vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 17.20 horas en calle González, pasando Alto Algarrobal, a la altura del puente sobre el río Diamante.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el siniestro y movilizó a efectivos policiales y personal de emergencia hasta el lugar.

Al llegar, los efectivos entrevistaron al acompañante de la camioneta, un hombre de 34 años que sufrió lesiones pero consiguió salir por sus propios medios tras el vuelco. Según relató, el conductor había quedado atrapado dentro del rodado.

Los equipos de rescate constataron que la camioneta, una Toyota Hilux cabina simple, se encontraba sumergida bajo el puente. La víctima fatal quedó atrapada debajo del vehículo, lo que complicó las tareas de asistencia.

Bomberos trabajaron durante varias horas en el lugar debido a las dificultades que generaba el importante caudal de agua. Para poder avanzar con las maniobras de rescate, las autoridades dispusieron el corte del cauce del río.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal, se realizaron los procedimientos correspondientes y finalmente se logró extraer tanto el cuerpo de la víctima como la camioneta desde el interior del río.