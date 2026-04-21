El comedor Horneritos pide ayuda: asiste a más de 1500 personas y necesita donaciones para seguir funcionando

Desde la organización indicaron que cada vez más familias se acercan, lo que complica sostener la asistencia diaria. Piden ayuda para poder continuar.

El comedor y merendero Horneritos difundió un pedido de ayuda con el objetivo de reunir alimentos y productos esenciales para poder continuar con la asistencia que brindan a más de 1.500 personas.

Desde la organización explicaron que el funcionamiento del espacio depende en gran parte de las donaciones y que, en las últimas semanas, ha aumentado la cantidad de familias que se acercan en busca de ayuda.

Horneritos funciona como comedor y merendero, brindando contención alimentaria a familias que lo necesitan. Según indicaron, la continuidad del servicio depende del acompañamiento de la comunidad.

Qué se puede donar

Entre los principales elementos que solicitan se encuentran:

Alimentos no perecederos

no perecederos Frutas y verduras

y Carne o pollo

o Insumos de limpieza

También remarcaron que cualquier aporte, incluso la difusión de la campaña, resulta importante para sostener el trabajo que realizan.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en ayudar pueden hacerlo mediante transferencias a través de Mercado Pago utilizando el alias Comedor.Horneritos, o bien contactándose directamente con la organización al número 2613136783.