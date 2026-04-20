Buscan voluntarios en Mendoza para asistir a personas en situación de calle: “hay más de 421 personas”

Según datos oficiales, Mendoza es una de las provincias con mayor cantidad de personas en situación de calle.

Según un relevamiento nacional, Mendoza ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el rankig de provincias con más personas en situación de calle. En el territorio provincial hay más de 400 personas sin un techo estable. Desde la casa de asistencia La Merced, apuntan a que el número crece más mes a mes y convocaron a personas que se quieran sumar como voluntarios para poder seguir ayudando.

El estudio, realizado con una metodología unificada, contabilizó más de 9.400 casos en Argentina, de los cuales más de 420 corresponden a Mendoza, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Desde organizaciones sociales advierten que se trata de un fenómeno complejo, que no solo responde a cuestiones económicas, sino también a factores sociales y culturales.

Quienes trabajan diariamente con esta realidad aseguran que el número de personas en situación de calle continúa en aumento. Según estimaciones de voluntarios, se suman entre 15 y 20 nuevos casos por mes. “Es una situación que no se detiene. Hay cada vez más personas que llegan buscando ayuda básica para subsistir”, explicaron desde la casa de asistencia.

La tarea solidaria: asistencia y acompañamiento integral

En distintos puntos de la provincia funcionan espacios que brindan asistencia básica a personas en situación de calle, como duchas, alimentos y ropa.

Uno de estos lugares es la Casa Asistencial de La Merced, donde voluntarios reciben a más de 100 personas por semana. Allí ofrecen servicios esenciales como higiene personal, atención primaria de salud y talleres de formación.

“El objetivo es recuperar la dignidad de la persona, no solo desde lo material sino también desde lo humano”, señalaron desde la organización. Además, se desarrollan talleres de capacitación laboral, que buscan generar herramientas para la reinserción social y laboral.

Convocatoria abierta: buscan voluntarios en Mendoza

Ante el crecimiento de la demanda, las organizaciones lanzaron una convocatoria para sumar nuevos voluntarios para reforzar las tareas de asistencia. El trabajo incluye desde la recepción de personas y organización de donaciones, hasta el acompañamiento en talleres y actividades comunitarias.

“El recurso más importante es el humano. Necesitamos más personas comprometidas con esta realidad”, destacaron. Las actividades se desarrollan principalmente los martes y jueves, tanto en horario de mañana como de tarde, y también en otros espacios comunitarios vinculados a la pastoral de calle.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de distintas maneras:

Sumándose como voluntarios

Donando ropa, alimentos o elementos de higiene

Participando en actividades comunitarias

Además, existen espacios como el “Patio Callejero”, que articula el trabajo de distintas parroquias y organizaciones para ampliar la asistencia.