El Club Mini genios: el programa mendocino que siembra curiosidad científica en los más pequeños

Talleres multisensoriales, robótica, arte y juego son hoy herramientas clave para formar niños críticos, sensibles y preparados para los desafíos de este siglo marcado por la irrupción tecnológica. Un programa del Conicet lleva talleres multisensoriales a escuelas, empresas y comunidades.

La curiosidad científica, el pensamiento creativo y la empatía no son habilidades que aparecen de golpe en la adolescencia. Según especialistas en neurodesarrollo y educación, se cultivan desde los primeros años de vida. En ese marco, crecen las propuestas que buscan acercar la ciencia, el arte y las habilidades socioemocionales a niños y niñas antes de los 10 años, con formatos lúdicos, accesibles y multisensoriales.

“La infancia es una ventana de oportunidad única. Lo que se estimula en esos años tiene impacto directo en cómo los chicos aprenden, se vinculan y entienden el mundo”, explica Relacionista Pública María Soledad Tinelli. Talleres de robótica, ferias científicas, juegos teatrales y actividades de exploración sensorial son algunas de las estrategias que hoy se multiplican en escuelas, centros culturales y espacios comunitarios.

La reciente campaña del CONICET en el Cañón Submarino de Mar del Plata, que despertó asombro en redes y medios, puso a la ciencia en el centro de la conversación pública. Pero también dejó una pregunta abierta: ¿por qué esperar a que los chicos sean grandes para acercarles el conocimiento? “Ver a investigadores explorar el fondo del mar fascina. Pero esa fascinación puede empezar mucho antes”, sostiene Romina Ábrego, educadora y directora del Club Mini Genios, una iniciativa mendocina que trabaja con niños de 3 a 13 años.

Desde la pedagogía, se insiste en que el aprendizaje activo —aquel que involucra el cuerpo, la emoción y la experiencia— es el más efectivo en la infancia. “Cuando los chicos construyen, preguntan, se equivocan y vuelven a intentar, están desarrollando pensamiento crítico, tolerancia a la frustración y habilidades cognitivas profundas”, señala Tinelli. Por eso, cada vez más proyectos integran ciencia, arte y tecnología en sus propuestas educativas.

En Mendoza, el Club Mini Genios combina talleres de ciencias, robótica, teatro, canto, cine, inglés y lectoescritura, con enfoque STEAM y atención personalizada. Aunque no es el único espacio con esta mirada, su modelo refleja una tendencia creciente: educar desde la exploración, la creatividad y el juego. “La ciencia no es solo una materia escolar; es una forma de mirar el mundo”, afirma Ábrego.

La clave está en ofrecer experiencias significativas, adaptadas a cada edad, que despierten el deseo de aprender. “No se trata de adelantar contenidos, sino de sembrar preguntas, habilitar el asombro y mostrar que el conocimiento está al alcance de todos”, agrega Tinelli. En ese sentido, el uso de materiales reciclados, kits tecnológicos y dinámicas grupales permite que los chicos se involucren activamente, sin importar su contexto.

Más allá de los espacios privados, también hay iniciativas públicas que buscan democratizar el acceso a este tipo de educación. En Maipú, por ejemplo, se están implementando talleres de robótica en escuelas primarias, y se proyectan alianzas con empresas y centros comerciales para ampliar el alcance. “La innovación educativa no debería ser un lujo. Tiene que estar en cada aula, en cada barrio”, concluye Ábrego.

La apuesta por una educación integral y accesible también incluye iniciativas inclusivas en escuelas públicas, reforzando el impacto social. “La infancia es el momento ideal para sembrar el amor por el conocimiento. Si queremos ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI, necesitamos empezar por ahí”, concluye Ábrego.

En un mundo cada vez más complejo, formar niños capaces de pensar, crear y colaborar es una apuesta urgente. La educación científica, artística y emocional en la infancia no es una moda: es una estrategia de futuro.