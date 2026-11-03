“La palabra violador fue lo primero que escuché”: persiguieron y atacaron con un cuchillo a un hombre en Las Heras

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de Roca y Sarmiento. Dos mujeres persiguieron al hombre, lo encontraron escondido debajo de un auto y comenzaron a golpearlo. La víctima sufrió heridas de gravedad y fue asistida por personal médico.

Un hombre resultó herido durante un violento episodio ocurrido este martes por la mañana en el departamento de Las Heras. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Roca y Sarmiento, donde trabajan efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

De acuerdo con el testimonio de Nicolás, un vecino de la zona que presenció parte de la secuencia, todo comenzó cerca de las 7, cuando un hombre de entre 30 y 40 años llegó corriendo por calle Roca e intentó esconderse debajo de un vehículo estacionado.

El testigo, propietario del automóvil, contó que detrás de él venían dos personas, quienes lograron encontrarlo y comenzaron a agredirlo. Según su relato, lo golpearon con piedras y también habrían utilizado un cuchillo. En el lugar quedaron manchas de sangre y el hombre presentaba heridas visibles.

Minutos después llegó una mujer que, según el vecino, sería familiar de los adolescentes. La mujer comenzó a insultar al hombre herido y lo acusó de ser un violador. Entre las expresiones que alcanzó a escuchar el testigo, mencionó: “¿Cómo vas a hacer eso? Es una nena“.

El vecino aclaró que desconoce qué originó el enfrentamiento y qué había ocurrido antes de la agresión. Por lo tanto, no pudo confirmar el motivo de las acusaciones que realizó la mujer.

La situación comenzó a calmarse cuando pasó un móvil policial y los vecinos hicieron señas para que interviniera. Posteriormente, llegaron más efectivos y ambulancias para asistir al hombre, que había perdido una importante cantidad de sangre.