La obra había desaparecido de los registros y durante décadas figuró como destruida. Fue localizada en una vivienda de Godoy Cruz y recuperada tras una denuncia de Patrimonio Cultural.

Una obra de Fernando Fader que durante décadas fue considerada perdida volvió a Mendoza. Se trata de “La Diligencia”, una pieza que integraba el patrimonio provincial y que había desaparecido de los registros hasta que fue localizada en una vivienda de Godoy Cruz.

La recuperación se concretó luego de una denuncia realizada por la Dirección de Patrimonio Cultural y de una rápida intervención de la Justicia. El procedimiento permitió secuestrar la obra y ponerla nuevamente bajo resguardo estatal.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la restitución junto al subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé.

“Es un día de gran emoción y de mucha alegría porque esta obra se había dado por perdida hace muchísimos años”, expresó Gareca.

El funcionario destacó además la importancia de la pieza para la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa Fader, una de las colecciones de arte más importantes del interior del país.

“La Diligencia” había sido incorporada al patrimonio de Mendoza a fines de la década de 1950. Según explicó Gullé, ingresó al patrimonio provincial en 195b8 y tres años después salió de ese circuito por circunstancias que todavía forman parte de la investigación.

En un catálogo realizado por el museo en 1982 la obra apareció consignada como destruida. Otro registro posterior también indicaba que había sido quemada. De esta manera, durante décadas se consideró que la pieza ya no existía. La investigación actual busca reconstruir qué ocurrió entre su salida del circuito oficial y su aparición en una vivienda particular.

El hallazgo se produjo a partir de la intervención del historiador del arte Pablo Chiavazza, quien reconoció que se trataba de una obra que faltaba dentro de la colección. A partir de ese contacto, la Dirección de Patrimonio Cultural realizó la denuncia correspondiente y se puso en marcha el procedimiento judicial.

“Tras la denuncia de la directora de Patrimonio Cultural de Mendoza, inmediatamente el fiscal jefe y el fiscal de instrucción se ponen de acuerdo, solicitan de inmediato una orden de allanamiento, la consiguen y en un par de horas ya estábamos en la casa de esta persona y se logra el secuestro”, relató Gullé.

La obra fue encontrada en poder de una mujer, quien manifestó que la había heredado de su padre. Ese dato forma parte de las cuestiones que ahora intenta establecer la investigación.

El procurador remarcó que todavía no existen conclusiones sobre cómo llegó la pieza a manos privadas.

“No sabemos absolutamente nada. Está en investigación”, señaló.

Gullé también aclaró que no existe constancia en la causa de que la obra haya sido publicada en una página de venta, pese a las versiones que circularon sobre una posible oferta por internet.

Gareca explicó que “La Diligencia” tiene características diferentes a algunas de las obras más conocidas de Fader que forman parte del museo.

“Es una obra conocida como aguatinta, y es una obra de Fader. Tiene, como lo mostrábamos recién, la marca de autenticidad”, detalló.

El funcionario señaló que la pieza permitirá también ampliar la mirada sobre la producción del artista y sobre la colección que conserva el museo.

“El Museo Fader no solamente tiene obras de Fader, sino que hay obras de Spilimbergo, Castagnino, Berni, Raquel Forner y Quinquela Martín”, recordó.

La intención es que la obra pueda ser exhibida próximamente para que el público conozca una pieza que permaneció durante décadas fuera del circuito patrimonial.

“En el museo reside la colección, así que va a volver justamente al lugar donde no debió haber salido nunca”, afirmó Gareca.