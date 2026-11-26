La obra “La Diligencia” había sido adquirida por el Gobierno provincial en 1958 y figuraba como destruida desde 1961. Fue encontrada en una vivienda particular de Godoy Cruz después de que un historiador alertara que la ofrecían en Marketplace. La Justicia investiga cómo terminó en manos privadas.

Una obra de Fernando Fader que durante 65 años figuró oficialmente como destruida apareció a la venta en Facebook Marketplace. Se trata de “La Diligencia”, una pintura que había sido adquirida por el Gobierno de Mendoza en 1958 y que fue recuperada esta semana durante un allanamiento en una vivienda particular de Godoy Cruz.

El cuadro, cuyo valor estimado supera los 300.000 euros, equivalentes a más de 510 millones de pesos, fue localizado después de que un historiador del arte advirtiera que una persona lo ofrecía a través de la red social. La información llegó a las autoridades de Patrimonio Cultural y derivó en una denuncia y una investigación del Ministerio Público Fiscal.

La recuperación abrió un interrogante que ahora busca responder la Justicia: ¿cómo terminó en una colección familiar una pintura que pertenecía al Estado provincial y que durante décadas estuvo registrada como destruida?

La historia del cuadro de Fader: fue comprado en 1958 y declarado destruido en 1961

Los antecedentes administrativos de “La Diligencia” permiten reconstruir parte de su recorrido. En 1958, el Gobierno de Mendoza compró varias obras de Fernando Fader a la Fundación Fader, con el objetivo de incorporarlas a Casa de Gobierno. Entre ellas estaba la pintura que acaba de ser recuperada.

Tres años después, en 1961, la Fundación solicitó al Ejecutivo que le devolviera algunas de las obras adquiridas para disponer de ellas en caso de organizar exposiciones.

En esa operación se restituyeron algunos cuadros, pero “La Diligencia” no fue incluida entre las pinturas devueltas. En los registros oficiales, la obra fue consignada como “destruida”, condición que mantuvo durante décadas.

Ese antecedente es uno de los puntos centrales de la investigación, ya que la pintura no había desaparecido formalmente de los registros: figuraba como una obra que ya no existía.

La herencia familiar y la hipótesis sobre cómo desapareció

Uno de los datos que surgieron durante la investigación es que la mujer que tenía el cuadro y lo ofrecía a la venta habría recibido la pintura como herencia de su padre en 1975.

A partir de ese dato, los investigadores trabajan sobre una hipótesis vinculada con la madre de la mujer, quien habría trabajado en Casa de Gobierno. La Justicia intenta determinar si pudo haber sido ella quien retiró o sustrajo la obra de las dependencias oficiales.

Por el momento, se trata de una línea de investigación y no de una responsabilidad penal acreditada. De acuerdo con esa hipótesis, la mujer que publicó el cuadro en Marketplace habría estado intentando vender una pintura que recibió como parte de una herencia, sin conocer necesariamente su verdadero origen y valor.

El fiscal José Manuel García Mango busca establecer cómo una obra adquirida por el Estado provincial terminó en una vivienda particular y por qué fue registrada como destruida.

Qué pasará ahora con “La Diligencia”

Tras el allanamiento, la obra quedó bajo resguardo de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para reconstruir su historia y determinar cómo salió del patrimonio público.

El próximo paso previsto es su restitución al Gobierno de Mendoza, que figura como propietario desde la compra realizada en 1958.