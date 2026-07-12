Domingo nublado y fresco en Mendoza: a cuánto llega la máxima

El domingo tendrá cielo parcialmente nublado con probabilidad de neblinas durante la mañana. El tiempo estable continuará durante el lunes y martes, aunque persistirán las nevadas en la cordillera

Después de un sábado con abundante nubosidad y bajas temperaturas, Mendoza tendrá un domingo con condiciones muy similares.

El pronóstico anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y sin cambios importantes en los registros térmicos.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo 12 de julio el cielo permanecerá parcialmente nublado, con vientos leves del sudeste.

En la cordillera también se espera nubosidad parcial, sin fenómenos significativos.

La temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima descendió hasta 1°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que durante las primeras horas del día podrían registrarse bancos de neblina, mientras que hacia el mediodía y la tarde el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico extendido anticipa pocos cambios para el inicio de la semana, con temperaturas agradables durante las tardes y mañanas frías.

Lunes 13 de julio

Habrá nubosidad variable, leve ascenso de la temperatura, neblinas matinales y vientos leves del noreste.

En la cordillera el cielo estará parcialmente nublado.

La máxima será de 16°C y la mínima de 1°C.

Martes 14 de julio

Se espera una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste y neblinas durante la mañana.

En la cordillera continuarán las nevadas.

La máxima alcanzará los 16°C y la mínima será de 3°C.