Final del Mundial 2026: Argentina y España empatan 0 a 0 al término del primer tiempo

La Selección argentina y España igualan sin goles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni busca el bicampeonato del mundo, mientras que la Roja intenta conquistar su segunda Copa del Mundo.

La final del Mundial 2026 tiene un primer tiempo cargado de tensión. Argentina y España empatan 0 a 0 al cierre de los primeros 45 minutos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, va en busca de su cuarta estrella y del segundo título mundial consecutivo tras la consagración en Qatar 2022. Del otro lado, España quiere volver a levantar la Copa del Mundo y sumar el segundo campeonato de su historia.

Desde el inicio, el conjunto español mostró mayor intensidad y apostó por atacar principalmente por la banda izquierda, donde Lamine Yamal fue uno de los futbolistas más peligrosos. Justamente, el joven delantero generó la primera situación clara del partido con un remate cruzado que encontró una gran respuesta de Emiliano “Dibu” Martínez.

Con el correr de los minutos, Argentina logró equilibrar el desarrollo del juego. El equipo albiceleste se hizo fuerte en la mitad de la cancha gracias al trabajo de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, aunque le costó encontrar espacios para inquietar al arquero Unai Simón.

Lionel Messi y Julián Álvarez tuvieron poca participación en los últimos metros debido a la firmeza defensiva del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que controló los avances argentinos durante gran parte de la primera mitad.

Aunque España mostró una leve superioridad en la posesión y generó las ocasiones más claras, ninguno de los dos equipos logró romper el cero antes del descanso, por lo que la definición del campeón del mundo quedó completamente abierta para el segundo tiempo.

Formaciones de la final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

DT: Luis de la Fuente.

La gran final se disputa desde las 16 horas, con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

Viví la cobertura minuto a minuto de la final del Mundial 2026 a través de la pantalla de El 9 Televida.