Domingo con Zonda y probabilidad de tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico anticipa una jornada con ascenso de la temperatura, presencia de viento Zonda y tormentas hacia la noche en varias zonas de la provincia.

Luego de un comienzo de otoño fresco y con cielo mayormente cubierto, este domingo muestra un cambio en las condiciones en Mendoza. La jornada se presenta con un aumento de la temperatura y tiempo variable.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Defensa Civil y el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintos sectores de la provincia.

Según informó la Dirección de Defensa Civil y el sistema de alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para sectores del oeste del Gran Mendoza, oeste del Valle de Uco y zona Este.

Para hoy se espera cielo con nubosidad variable y aumento de la temperatura, con una máxima cercana a los 27°C y mínima de 9°C.

Durante el día, las condiciones serán mayormente estables, pero hacia la noche se prevé inestabilidad con probabilidad de tormentas, algunas con intensidad moderada.

En paralelo, se anuncia la presencia de viento Zonda desde el mediodía y durante la tarde en áreas de precordillera, Valle de Uco, San Rafael y Malargüe, con velocidades promedio cercanas a los 35 km/h.

Además, en la zona cordillerana se esperan nevadas a lo largo de la jornada, mientras que en la cordillera norte soplará viento del oeste.

Hacia la noche, se producirá una rotación del viento al sur, que comenzará en el sur provincial y avanzará hacia el resto del territorio, extendiéndose durante la madrugada del lunes, lo que provocará un descenso de la temperatura.

Cómo sigue la semana

Lunes 23

Estará algo nublado y ventoso, con descenso térmico.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Martes 24

Llegará el buen tiempo con ascenso de la temperatura.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C

Miércoles 25

Se espera tiempo estable, con leve descenso térmico.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Jueves 26

Volverá la inestabilidad, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso,

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C.