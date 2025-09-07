Domingo con nieve en montaña y una semana con temperaturas en ascenso: el pronóstico del tiempo en Mendoza

El pronóstico anticipa nevadas en la cordillera durante el domingo, pero desde las condiciones mejoran en el llano con ascenso de la temperatura hacia el lunes y martes.

Contingencias Climáticas dio a conocer el pronóstico del tiempo en Mendoza para los próximos días.

La provincia tendrá un domingo fresco con nubosidad variable y nevadas en la zona cordillerana, aunque la situación mejorará desde el lunes con jornadas más templadas y soleadas en el llano.

Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

La jornada se presentará con nubosidad variable y un ascenso en la temperatura respecto de días anteriores.

Los vientos soplarán leves del este.

En la cordillera se prevén nevadas, lo que podría complicar la transitabilidad en pasos de montaña.

Se estima que la máxima llegue a los 18 °C mientras que la mínima fue de 4 °C.

Lunes

El inicio de la semana traerá poca nubosidad y condiciones de mayor estabilidad.

Se anuncia un ascenso en la temperatura, acompañado por vientos moderados del sudeste.

En la cordillera, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

La máxima llegaría a los 21 °C mientras que la mínima a los 6 °C.

Martes

El martes continuará con tiempo estable, cielo con poca nubosidad y un nuevo aumento en los valores térmicos.

Los vientos serán moderados del sudeste y en cordillera se mantendrá la nubosidad parcial.