Domingo con calor y tormentas en Mendoza: a qué hora podría llover

Tras una noche con lluvias, el domingo viene con ascenso de la temperatura en Mendoza aunque continúa la probabilidad de tormentas según el pronóstico del tiempo.

Después de una noche marcada por fuertes lluvias en distintos puntos de la provincia, este domingo 22 de febrero se presenta con mejoras temporarias, aunque no se descarta el regreso de las tormentas hacia la noche en Mendoza.

De acuerdo a Contingencias Climáticas, la jornada tendrá nubosidad en disminución, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

La temperatura máxima alcanzará los 31°C, mientras que la mínima será de 17°C.

El organismo provincial advirtió que hacia la noche podrían registrarse tormentas.

El reporte oficial señala una humedad del 96%, presión atmosférica de 919,8 hPa, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros.

Pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

Lunes 23 de febrero

El lunes se espera una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste y, hacia la noche, volverá la inestabilidad, con probabilidad de tormentas.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C.

Martes 24 de febrero

El martes será caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde. Los vientos serán leves del este.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.