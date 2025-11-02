Domingo con calor y poca nubosidad: el pronóstico del tiempo para Mendoza

El primer domingo de noviembre se presenta estable y con ascenso de temperatura en Mendoza. Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas, además, podría presentarse viento Zonda en algunos sectores.

Este domingo 2 de noviembre, Mendoza amaneció con cielo despejado y condiciones estables.

El cielo permanecerá mayormente despejado tanto en el llano como en la alta montaña durante toda la jornada, garantizando condiciones de buen tiempo.

En cuanto a las temperaturas, la la máxima alcanzará los 29°C y la mínima se ubicaría en 11°C.

Lunes con calor, Zonda y posibles tormentas

Para este lunes, se espera una jornada más cálida e inestable, con viento norte leve desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, afectando la zona Este y posiblemente el Valle de Uco.

Habrá también viento Zonda leve entre las 14:00 y las 21:00 horas, especialmente en Malargüe, el Valle de Uspallata, la precordillera central y sur, y parte del Valle de Uco, con velocidades promedio de 40 km/h.

Hacia la noche, a partir de las 20 horas, ingresará viento sur en el Sur provincial, extendiéndose al Norte y Este hacia las 22:00, con ráfagas de 35 a 40 km/h, que se mantendrán hasta pasada la medianoche.

El cielo estará seminublado en la tarde, y desde las 17:00 horas se prevé convección en el Sur provincial, extendiéndose hacia la noche a zona Este y Valle de Uco. No se descarta la caída de granizo, y las condiciones comenzarán a mejorar durante la madrugada del martes.

En la alta montaña, el cielo estará nublado en el sector sur, extendiéndose hacia la zona central y norte, sin precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre máximas que podrían alcanzar los 31°C y mínimas de 8°C.

Martes con descenso de temperatura y nuevas tormentas

El martes 4 de noviembre se presentará con un descenso de temperatura y viento leve del sur durante casi toda la jornada.

El cielo amanecerá seminublado en el Valle de Uco y algo nublado en el resto de la provincia, aunque la nubosidad aumentará progresivamente desde Malargüe y el Sur hacia el Este.

Desde las 16:00 o 17:00 horas, podrían registrarse tormentas en el Sur, que luego avanzarían hacia el Oeste del Valle de Uco, el Oeste de la Ciudad de Mendoza y finalmente hacia el Norte y Este durante la noche.

En horas nocturnas, las tormentas podrían intensificarse en los departamentos del Este, con precipitaciones y posible caída de granizo. Las lluvias débiles podrían continuar hasta la madrugada del miércoles.

En la alta montaña, se espera un cielo mayormente despejado.

La temperatura promedio se ubicará en una máxima cercana a los 24°C y 14°C de mínima.