Domingo con calor intenso en Mendoza: ¿cuándo llueve?

Tras un sábado con temperaturas de verano, este domingo volverá el calor intenso en la provincia y las condiciones inestables en la cordillera. El lunes y martes se esperan tormentas y continuidad del calor.

Para este domingo se espera una jornada calurosa y con poca nubosidad en Mendoza, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado con temperaturas propias del verano, el día de hoy mantendrá la misma tendencia.

La temperatura máxima llegará a los 35°C, mientras que la mínima será de 16°C, configurando un día estable pero muy cálido en gran parte de la provincia.

En la zona cordillerana, en cambio, se anticipan condiciones inestables.

Pronóstico extendido para Mendoza

Lunes

El lunes feriado también se presentará caluroso y algo nublado, con probabilidad de tormentas hacia la noche e inestabilidad en cordillera.

La máxima se ubicará en 36°C y la mínima en 18°C.

Martes

Para el martes se anticipa otra jornada muy calurosa, con cielo algo nublado y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

La temperatura se mantendrá elevada, con una máxima de 36°C y una mínima de 19°C.