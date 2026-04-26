Domingo con alerta amarilla por viento en Mendoza: las zonas afectadas

La jornada estará marcada por el descenso de la temperatura y ráfagas intensas. El inicio de semana traerá un leve aumento de la temperatura y condiciones más estables.

Este domingo 26 de abril se presenta en Mendoza con un marcado descenso de la temperatura y condiciones ventosas en gran parte del territorio provincial. El día tendrá poca nubosidad.

La humedad rondará el 85%. El viento soplará desde el sector sur y oeste con intensidad moderada, aunque podría intensificarse con el correr de las horas.

Durante la mañana se prevé el período más ventoso, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche continuará algo cubierto.

La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima se ubicará en 9°C.

Alerta amarilla por viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por viento que afecta principalmente al Este y Sur provincial.

Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

Lunes

Habrá nubosidad variable y un leve aumento de la temperatura.

Los vientos serán moderados del noreste y se esperan precipitaciones en cordillera.

Máxima de 20°C y mínima de 6°C.

Martes

Continuará el ascenso térmico con cielo parcialmente nublado.

Persistirán los vientos moderados del noreste y condiciones estables en el llano.

Máxima de 23°C y mínima de 8°C.

Miércoles

Se espera buen tiempo, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste.

En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Máxima de 23°C y mínima de 10°C.