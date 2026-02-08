Domingo con alerta amarilla por tormentas y viento Zonda: las zonas afectadas

El domingo llega con altas temperaturas, presencia de Zonda en algunas zonas y una alerta amarilla vigente por tormentas hacia el cierre de la jornada.

Después de un sábado marcado por las altas temperaturas, el domingo 8 de febrero se presenta con condiciones similares en gran parte de Mendoza.

Según el pronóstico emitido por Defensa Civil, el día comenzará con cielo mayormente despejado y ambiente caluroso, con una temperatura máxima que rondará los 35ºC.

Alerta amarilla: zonas afectadas

Se mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda y tormentas, con probabilidad de granizo.

El viento Zonda afectará durante la tarde y la noche al sur de la provincia, especialmente Malargüe, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Además, hacia la tarde y noche se espera el desarrollo de tormentas en San Rafael y General Alvear, que podrían presentar intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Durante la madrugada del lunes, la inestabilidad podría avanzar hacia el Valle de Uco, el Este provincial y el Gran Mendoza.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 9 de febrero

Para el lunes 9 de febrero se anticipa un leve descenso de la temperatura.

La jornada comenzará con nubosidad en el Gran Mendoza y la zona Este, con probabilidad de lluvias débiles y aisladas durante las primeras horas. Con el avance de la mañana, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo permanecerá mayormente despejado el resto del día.

La máxima rondará los 29ºC y la mínima: 19ºC

Martes 10 de febrero

El martes 10 de febrero volverán las altas temperaturas.

Se prevé circulación de viento del norte durante la tarde y presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial y en cordillera.

Hacia la madrugada del miércoles no se descartan tormentas aisladas en zonas del Este y Valle de Uco.

Máxima: 33ºC. | Mínima: 20ªC.