Domingo con alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: las zonas afectadas

Este domingo estará marcado por el calor y cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para algunas zonas de la provincia.

El último domingo del año llega con cambios en el tiempo para la provincia de Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con temperaturas elevadas y nubosidad variable, pero hacia el final del día se espera un escenario inestable, con tormentas fuertes y probabilidad de granizo.

Durante gran parte del domingo, el ambiente será muy caluroso en toda la provincia. Sin embargo, con el avance de la tarde-noche se prevé la llegada de lluvias y tormentas que irán ganando intensidad.

Alerta amarilla por tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y granizo que abarca al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

De acuerdo al organismo, estas zonas podrían ser afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las tormentas más intensas comenzarían a desarrollarse durante la tarde en el este provincial y, con el correr de las horas, avanzarían hacia el Gran Mendoza. Según las previsiones, alrededor de las 21 horas podrían registrarse los fenómenos más fuertes.

Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

Para este domingo, la temperatura máxima rondará los 34º, con una mínima cercana a los 21°C.

En alta montaña, el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.

Lunes

El lunes 29 de diciembre continuará la inestabilidad. Se espera una mañana con cielo despejado, pero desde la tarde podrían volver a desarrollarse tormentas, especialmente en el sur de la provincia, con posibilidad de granizo. Luego, los fenómenos se extenderían hacia el Valle de Uco y la zona Este durante la noche.

La máxima será de 31°C con una mínima de 21º.

Martes

El pronóstico indica cielo despejado durante la mañana y nuevas condiciones de inestabilidad a partir de la tarde, con tormentas que afectarían principalmente al Gran Mendoza y al norte del Valle de Uco.

La temperatura máxima se ubicará en torno a los 33°C y mínima de 21º.