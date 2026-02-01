Domingo con alerta amarilla por tormentas en Mendoza: las zonas dónde se esperan lluvias intensas y posible granizo

Este domingo se presenta con nubosidad, lluvias durante la mañana y una alerta amarilla por tormentas en zonas cordilleranas.

El primer día de febrero llega con cielo nublado y con precipitaciones débiles hasta el mediodía en distintos sectores de la provincia. Hacia la tarde se espera una mejora temporaria, aunque se mantiene la inestabilidad.

La temperatura máxima será de 28°C, mientras que la mínima rondará los 18°C.

Alerta amarilla vigente

Según el sistema de alerta temprana, rige una alerta amarilla por tormentas en la zona cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco. En estos sectores podrían registrarse tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo

Lunes 2 de febrero

Jornada algo a parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. En cordillera, cielo parcialmente nublado.

Máxima: 34°C

Mínima: 20°C

Martes 3 de febrero

Nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura. Hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probables tormentas y vientos algo más intensos del sector sur.

Máxima: 33°C

Mínima: 22°C

Miércoles 4 de febrero

Tiempo caluroso e inestable, con nubosidad variable y vientos leves del sudeste. En cordillera, poco nuboso.